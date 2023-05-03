八堡圳將設置光電板！　憂「母親河」遭污染...民眾掛白布條抗議

▲彰化八堡圳將蓋上光電板，民眾掛白布條抗議。（圖／翻攝自田中人大小事）

記者唐詠絮／彰化報導

驚！彰化美麗的「母親河」八堡圳也要掛上光電板了，近日發文單位悄悄的在二圳旁懸掛A4白紙黑字的開會說明通知，引發喧然大波，民眾擔憂八堡圳沿路有絕美的自然河川生態景觀，甚至引發光害危機，已經拉起白布條抗議。農田水利署彰化管理處今(3)天下午特別對外說明，強調一切還沒定案，但會持續和民眾溝通。





▲彰化八堡圳沿線是一望無際的綠油油稻田。（圖／翻攝自田中人大小事，以下同）

民眾說，工程說明會僅一紙A4告示貼於圳路旁，沒有發文單位、沒有署名，僅有開會時間（5/7上午10點），也沒有明確地點（僅寫大安國小旁圳路旁），如此草率，連說明會都不願大方召開，「我們堅拒承認說明會之合法性，堅決反對工程進行」。

彰化管理處說，這是農水署配合中央政策發展綠能，將在八堡二圳幹線興建600公尺圳路型太陽光電板，3月份已經召開過一次說明會，這次是第二次召開，並強調，之前已選在較無人居住的埤頭鄉莿仔埤圳等地施作，也沒有人反彈抗議。

這個周末承包廠商將再次開設說明會，當地居民憤怒拉起白布條抗議，認為相關疑慮根本沒有說明清楚，是在開什麼說明會，還有民眾說，彰化還有很多圳溝，像員大排還有大埔截水溝，為何獨獨選在攸關民生甚鉅的八堡圳，尤其八堡圳是灌溉渠，沿線有數百公頃的稻田，未來萬一造成灌溉水被汙染，有誰會來為民眾的健康把關。

彰化縣議員鄭俊雄說：「美麗的母親河八堡圳要種電、設光電板，這真的不可行，不僅有光害還會影響自然生態，與民眾立場一致堅決反對。」而田中鎮公所也表示，將站在民眾立場考量。