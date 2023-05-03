「轉運站暨台東大學台東校區」9／1起禁止高污染車輛進入

▲台東縣政府劃設「台東轉運站暨台東大學台東校區」空氣品質維護區。（圖／記者楊漢聲翻攝）

楊漢聲/台東報導

為提升空氣品質及維護縣民健康，台東縣政府劃設「台東轉運站暨台東大學台東校區」空氣品質維護區，將於112年9月1日起正式實施，台東縣環保局提醒民眾車輛進入維護區管制路段內，如燃油機車、第一至三期(95年9月30日前出廠)的各種柴油車及出廠滿3年的柴油大客車均須有檢測合格標章或紀錄，經查車輛如未符規定將處新台幣5百元以上6萬元以下罰鍰，並可按次處罰限期改善。

環保局指出，台東轉運站暨台東大學台東校區空氣品質維護區，將於9月1日起實施，管制範圍為台東轉運站周邊主要道路雙向，博愛路(新生路至鐵花路)、新生路(博愛路至中華路一段)、中華路一段(新生路至中華路一段684號)、鯉魚山東南側及台東大學台東校區，空氣品質維護區透過「車牌辨識系統」全天監測。

提醒進入管制路段之燃油機車應完成當年度排氣檢驗、第三期前的柴油車及廠滿3年的柴油大客車應取得任一縣市環保機關核發有效期間內自主管理標章、或台東縣環保局核發的空氣品質淨區標章、或有一年內排煙檢驗合格紀錄，如有不符前述規定者將處新台幣5百元以上6萬元以下罰鍰，並可按次處罰限期改善，未來也將持續透過布條、廣播、電子看板及跑馬燈等多元管道向民眾進行宣導。