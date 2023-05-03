快訊／周旋3女「同天約會舊愛新歡」　吳志剛道歉：與2女都是朋友

記者袁茵／台北報導

國民黨大老吳伯雄次子、台北市議員吳志剛，儘管已婚卻多年緋聞不斷，3日被週刊拍下再結新歡，3週內5度直擊與身材姣好的短髮美熟女幽會，在某大樓內共處2、3小時，但又跟6年前傳緋聞的張姓櫃姐互動熱絡。對此，吳志剛3日下午現身議會，並對造成社會資源浪費道歉，但也稱與2位女性友人「都是朋友」。

▲台北市議員吳志剛。（圖／記者袁茵攝）

已婚多年的吳志剛，2017年就被媒體爆出，與一名張姓櫃姐互動親密，不僅走路時會將手貼在張女背上護行，吃飯時還會幫忙夾菜，甚至假日帶張女與前夫生的女兒一同出遊；但《鏡週刊》3日再爆，吳志剛已有「新歡」，3週內5度跟身材姣好的短髮美熟女幽會，都是下午同至某大樓內共處2、3小時，再由吳開車送女方回家。

台北市議會3日下午召開大會，大批媒體守候在2樓議事廳外面等候吳志剛，許多到場簽到的藍綠白議員見狀，紛紛開玩笑說「如果是我，我就不會來了！」、「引以為戒！」

正當媒體們以為要落空時，吳志剛在助理陪同下到議事廳外，表示謝謝外界對他的關懷，這是他私人的事情，「請讓我用自己的力量來面對及處理，在開議期間有這樣的事情，也造成大家的社會資源浪費，非常抱歉，也希望大家繼續注意我的選民服務跟問政成績，謝謝。」

至於有無跟老婆講過此事？吳志剛一開始說「沒有⋯」一旁的助理趕緊稱「議員不做回應」，也使吳志剛不斷稱「謝謝大家關心」。媒體再追問，會不會打算處理掉這些感情？吳志剛說「謝謝大家關心，這我會面對及處理」。但媒體持續詢問何謂面對，吳志剛皆未正面回應。

最後，媒體詢問吳與2名女性友人的關係？吳志剛稱，「謝謝大家關心，都是朋友！」便進入議事廳參加大會。