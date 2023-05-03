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社會 社會焦點 保障人權

流浪狗攻擊害重摔亡！竹市府判賠269萬　家屬律師回應了

記者陳凱力／新竹報導

知名電影監製藺奕的岳母，2021年8月22日清晨在新竹南寮遊客服務中心附近散步時遭到野狗攻擊，受到驚嚇的岳母因跌倒導致顱內大量出血送醫不治，新竹地院因此判市府應賠家屬269萬元。由於雙方都表示還未收到判決文書，還不知道接下來上訴與否，家屬的委任律師則表示，判決的最大意義，應該是讓主管機關往後更積極的面對流浪狗攻擊事件，而不是消極不作為。

市府對於需國賠269萬一事表達遺憾與不捨。市府表示，有關流浪犬的議題，市府動保所已針對轄區流浪犬熱點加強巡捕，並落實寵物源頭登記管理，積極執行精準捕捉及TNVR工作，管控遊蕩犬族群數量，以降低任何可能衍伸的意外風險。市府也透過各式管道呼籲民眾勿任意棄養犬隻及不當餵食浪犬，以避免犬隻群聚及發生人犬衝突意外。

▲▼新竹婦到南寮遊客中心晨運，遭野狗攻擊跌倒不治。（圖／翻攝當事人臉書）

▲新竹婦到南寮遊客中心晨運，遭野狗攻擊跌倒不治。（圖／翻攝當事人臉書）

市府說明，據悉本次判決涉及現行動保政策制度之釐清，將俟收到判決書後研議後續處理方式，市府對於一年多前（110年8月）發生的憾事仍感不捨，將持續強化流浪動物巡捕、登記、源頭管理，以及宣導教育等動保作為。

藺奕的委託律師表示，目前自己這邊也還未收到判決內容，如果市府最決定不再上訴，那本案就到此為止，但若市府仍繼續上訴，那本案就會在二審繼續攻防。

律師也表示，賠償的金額其實並不高，尤其對家屬來說，家人的生命珍貴且無法計量，過去的確在法律實務上普遍都會認為政府不能控制流浪狗的行蹤或行為，所以消極認為傷害事件無法控制與預期，但南寮遊客中心過去已多次通報野狗追人或是導致受傷的例子，主管機關明知這個地方是危害高風險的地方，應該要主動處理或防範，因此本案的判決結果能讓縣市政府改變過去的消極心態，更積極面對流浪狗傷人事件，才是判決的最大意義。

►電影監製岳母南寮散步...遭6浪追逐摔死　新竹市府被判國賠269萬

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