女新北河濱公園慢跑「7浪犬突發狠圍咬」　小腿爆血恐怖畫面曝

▲婦人在福和橋附近慢跑時，慘遭約7隻野狗攻擊，左小腿約有十公分傷勢。（圖／翻攝臉書社團「我是永和人」）

記者戴上容／新北報導

新北市一名婦人日前到永和福和橋慢跑，慘遭7隻流浪狗圍咬攻擊，導致婦人左小腿流血約有10公分的傷勢，婦人家人心疼上網求助，網友們紛紛留言痛批市民專線1999根本沒用；市府回應，高灘處、動保處人員會在所述地點附近進行巡查，避免類似事情發生。

新北市河濱公園經常可見流浪狗群聚，路過單車騎士或路人，有時也會遇到野狗狂吠作勢攻擊。本月13日晚間近6時，一名婦人原本開心在新北市河濱公園慢跑，但跑經福和橋遭約7隻野狗圍攻群咬攻擊，導致左小腿約有10公分傷勢見血。

家人心痛上網在發問，並貼上受傷照片表示，母親在河濱公園轉彎快靠近福和橋慢跑時，被野狗給咬傷流血，現場少說有六七隻野狗，想請問哪裡可以反應這問題，跟能夠請誰處理呢？

貼文引起網友關注，紛紛表示「上星期慢跑也是被狗追咬，之後打1999也沒有用」、「秀朗橋至褔和橋那段不能單獨去運動」、「那段有群狗出入要小心點」、「那邊真的很危險，野狗隨時都想攻擊人」、「那些野狗根本有牌流氓」。

新北市動保處也緊急留言表示，動保處目前已會同高灘處人員在所述地點附近進行巡查，惟請台端提供聯絡方式或確切地點，以利派員前往處理。另類似情事，亦請通報1959動保專線反映，提供聯絡方式或確切地點，以利迅速處理。