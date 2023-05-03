低薪因「學生沒價值」？柯文哲不認失言：被抓語病來搞

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨主席柯文哲受邀到政治大學演講，但在談及低薪問題時，竟表示低薪很大理由是因教育出問題，「教出來的學生沒那個價值」，認為系所畢業生平均起薪太低，就代表該系需要縮編。對此，柯文哲3日受訪時不認失言，只是講太快了、還被人挑語病來搞；他還說，如果產業都是低附加價值的產業，「什麼茅山道士，那利率很低的，當然工資就被壓縮」。

「不會啦，其實這樣，其實低薪是滿複雜的題目，不是一分鐘可以講完。」柯文哲3日受訪解釋，如果產業都是低附加價值的產業，什麼茅山道士，那利率很低的，當然工資就被壓縮，「所以台灣產業如果永遠都是低附加價值產業，低薪就很難解決」。

另外，柯文哲也提到，高房租、高房價的確是低薪的原因，「為什麼？產業成本、房價土地成本太高，其他成本就被壓縮，人事成本就被壓縮，整個就低薪」；第二，人才還是供需問題，生產出來的人才，市面上不需要就沒辦法。

柯文哲說，這件事他聽過人家講，每個學系畢業的起薪是多少，如果起薪太低，就表示學系有供過於求的問題，就要縮人數，而缺少的要增加人數，「我們台灣不是缺水、缺電、缺工，如果缺工，怎麼會低工資？」

柯文哲表示，自己才剛從市長下來所以很清楚，「營造工人、電焊工人是發日薪的，每天加到6、7、8000都有的，可是倒過來為何還有低薪問題？表示產銷失調，有些部門需要高階工人，可是生產出來不配他使用」。

最後，柯文哲說，進入選舉後，沒事就要挑你語病來打，可是真的教育部有一點要去面對，台灣在人才的產銷是失調的，包含技職教育要不要重新處理？每年科系的人數調整要更靈活，「這沒有失言，只是講太快了，還有人家都要挑你語病來搞，那實在是沒辦法」。