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首屆暨大藝術祭登場！55件作品展出　「時光旅行艙」降落校園

▲▼首屆暨大藝術祭今天起登場，共有55件作品展出。（圖／暨大提供）

▲首屆暨大藝術祭今天起登場，共有55件作品展出，圖為李承亮作品「時光旅行艙」。（圖／暨大提供）

記者許敏溶／台北報導

經過十年醞釀，第一屆暨大藝術祭「大學就是美術館」，今（3日）起在暨南國際大學管理學院戶外草坪開展，共有33位當代創作者參與，展出55件作品大都融入環保議題，強調「大學就是美術館」，暨大表示，這是台灣少見的大型戶外藝術行動展演，且共襄盛舉的藝術家不但沒有任何借展費與活動經費，還願意出錢、出力提供作品來成就戶外雕塑展覽，希望將藝術的美麗花火傳遞出去，影響更多人投入對藝術及美學的參與。

暨大指出，「大學就是美術館」第一屆暨大藝術祭，在當代藝術家張家銘與暨南國際大學，經過十年醞釀才開展，首屆邀請到15位雕塑家與18位藝術參展者合作，共展出55件作品，展期半年，直到今年10月31日。

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▲▼首屆暨大藝術祭今天起登場，共有55件作品展出。（圖／暨大提供）

▲首屆暨大藝術祭今起登場，共有33位藝術家參與展出55件作品。（圖／暨大提供）

本屆展出作品中大都融入環保議題，例如石雕大師許禮憲的大橋殘影系列作品-鐵，是許禮憲利用舊西螺大橋拆除的廢棄鐵件製作而成，將廢鐵變成寶物，象徵921地震後，藝術家從斷垣殘壁中拾起廢材，進階到環保藝術的蛻變。

此外，擅長把工藝結合藝術的年輕藝術創作者李承亮，則將具有科幻太空艙融合潛水艇意象的時光旅行繪作品，「時光旅行艙」從高雄穿越時空降落到暨南國際大學校園內，引喻沒有機場與港口交通設施的南投，直接跳躍空間的藩籬，且這件作品是運用回收材料製作，展現出光影效果，與草間彌生在瀨戶內海的紅色大南瓜作品有異曲同工之妙。

首屆暨大藝術祭由目前就讀管理學院新興產業博士班的藝術家張家銘擔任執行長，張家銘強調，這次共襄盛舉的藝術家不但沒有任何借展費與活動經費，還願意出錢、出力提供作品來成就戶外雕塑展覽。而學校也願意慷慨提供場域，協助支持這場藝術饗宴；雙方用最有限度的資源，創造最高誠意與專業的策展，可以說是民間單位與學術機構主動發起的一場台灣當代藝術行動。

▲▼首屆暨大藝術祭今天起登場，共有55件作品展出。（圖／暨大提供）

▲首屆暨大藝術祭今天起登場，圖為任大賢作品「戶外家具」。（圖／暨大提供）

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