過期藥物沖進馬桶恐挨罰！　南投縣衛生局提「2原則6步驟」

▲家中過期不用的藥物有一定的處理程序。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣衛生局日前接獲民眾詢問，整理居家環境時發現家中長輩存放過期藥品及使用過針具針頭，不知該如何處理；衛生局指出，家中廢棄藥品或醫療器材千萬不可直接沖入馬桶或隨意丟棄，否則除造成醫療資源浪費，也可能進入環境及食物鏈，造成河川土壤汙染、直接或間接影響人體健康，甚至有感染疾病的風險，並違反《廢棄物清理法》。

縣府衛生局長陳南松表示，民眾家中如有過期不用的藥品或醫療器材，請把握下列2大原則：一、「抗癌、免疫抑制藥物、抗生素、管制性藥物、荷爾蒙」及「使用過的廢棄針具、針頭」等危害生態環境藥物，應拿至原領藥醫院、診所或藥局回收。

二、其他藥品則可依照6步驟處理：1.倒入，剩餘藥水倒入夾鏈袋中；2.沖洗，將沖洗藥罐的水也倒入夾鏈袋；3.集中，廢棄的藥丸、膠囊從鋁箔或藥袋包裝取出後放入夾鏈袋；4.混合，將用過的擦手紙、茶葉渣或咖啡渣等放入夾鏈袋中一起混合；5.密封，將夾鏈袋密封好，隨一般垃圾清除；6.回收，乾淨的藥瓶和藥袋可以回收。

陳南松提醒，鄉親如無法分辨藥品或醫療器材種類，可至縣內醫院、診所及社區藥局，向專業醫師或藥事人員諮詢正確的藥物回收方式，或電洽詢衛生局專線電話049-2230518。