響應資源回收共創循環經濟　消費再生塑膠回收再製由好室喵開始

▲「好室喵」的消費後再生塑膠（PCR）全台回收再製計畫，選擇在世界地球日，首站由水順公司主辦，回收PP材質塑膠家用品，再製循環再利用。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

「好室喵」的消費後再生塑膠（PCR）全台回收再製計畫，選擇在世界地球日，首站由水順公司主辦，邀請所有台南鄉親好友，將家中用不到、或是即將汰舊換新的PP材質塑膠家用品，載至活動場地，然後兌換使用回收材料再製的產品回家。

在60年代常見的商業模式是貨車叫賣，一步一腳印踏遍全台。水順公司已故創辦人黃水順先生與妻子黃劉秋葉女士，白手起家，早期替人開車送貨，到自己開立家庭式工廠自產自銷，沒有科技年代的Google Map，全靠著腦中記憶的路線圖，一台綠色小貨卡凸遍台灣的每一個角落，謹記並深入了解每一位客戶的需求。縱觀市場需求，創辦人踏出開發的第一步，將原有的農務竹編品改製成為更耐用的塑膠品，其中不斷精進追求品質，更以誠信的服務信念慢慢累積並獲得客群的信任與青睞。





現來到二代接班，三兄妹繼承父親的意志，承襲父親堅韌的毅力與遠見，三種截然不同的個性與處世態度，互補分工，除了維繫傳統賣場外，開發量販通路、國外貿易市場，並積極與世界接軌，拓展網路市場，推動產業轉型，強化品牌設計，致力於新品研發，強化商品差異，擴充產能、建設倉儲物流，推動品牌年輕化，提升品牌價值。



公司經營40餘年，近年來配合政府逐步實現淨零碳排政策，持續朝著企業永續發展角度前進，種綠電、汰換老舊耗電生產器具、投入數位化生產設備、招募並訓練多元人才。在產品原料方面，更透過減碳、減塑、消費後再生塑膠，來保護地球環境，確保資源生生不息：

好室喵的消費後再生塑膠（PCR）全台回收再製計畫，首站選擇在世界地球日，由水順公司主辦，塑膠工業技術發展中心、實踐大學、台南市總工業會、台南市南媖獅子會、台南市南台老闆娘協會、台南市創新創業協會等單位協辦，邀請所有鄉親好友，將家中用不到、或是即將汰舊換新的PP材質塑膠家用品，載至活動場地，然後兌換使用回收材料再製的產品回家。

接下來的活動，好室喵會使用回收的產品，再製成循環商品兌換給民眾。讓地球環境、產業通路、消費大眾得到三贏，創造循環經濟的新響力。這樣有意義的活動，預計每兩個月就會舉辦1次，透過好室喵的官方FB訊息來告知下次的活動時間、地點，全台灣各地都有機會看到好室喵的活動出現，也期待各地方政府及各大企業一起合作，為地球資源、環境保護盡一份心力。更希望做到讓每一位消費者都能感受到好室喵設計的貼心商品，享受 ”美好生活”。