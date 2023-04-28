　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／林務局收恐嚇信件「阿里山隨機殺人」：會朝神木放火

▲▼ 阿里山林鐵最有質感車廂 《福森號》 。（圖／林務局阿里山林業鐵路及文化資產管理處提供）

▲林務局收到恐嚇信件，匿名者寄件稱「將隨機殺人」 。（圖／資料照）

記者翁伊森、柯振中／綜合報導

林務局所屬的《台灣山林悠遊網》28日下午收到恐嚇信件，寄件者預告5月1日將在阿里山隨機殺人，還會朝人群密集處、神木投擲燃燒瓶。竹崎分局獲報後表示，將對IP進行追查，當天也會加強警力巡邏。

事實上，在這次的恐嚇事件傳出以前，桃園機場、松山機場1個多月前也曾遭恐嚇，一位網友透過臉書名稱「邵維省」的帳號發文，揚言3月6日在桃園機場隨機殺人，警方獲報後立即成立專案小組進行追查，目前全案仍在調查當中。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
有3習慣「罹口腔癌」風險飆123倍！醫師曝預防方法
好市多「A肝毒莓」流出！3類人高危險性　致死率曝
快訊／宋慧喬百想封視后！　幽默反嗆：涎鎮啊，我得獎了
快訊／林務局收恐嚇信件！匿名者嗆：上阿里山殺人
小S爆交往黃子佼時為1事「感動到痛哭」　誓言：我要嫁給你
百想／柳俊烈出道11年奪影帝　湯唯二度封后90度鞠躬
租客提前退租！房東打掃「衣櫃突掉出妹子」驚呆：腰瘦奶大

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／林務局收恐嚇信件「阿里山隨機殺人」：會朝神木放火

快訊／屏東男自撞翻覆「撞壞祖先墓碑」！發財車起火燃燒

「新天龍國」果然霸氣！找第4方技師勘天坑　她曝：地下15m都是沙

調查局發布新人事！電腦偵辦科長上任　盼重建燒毀辦公室

嫌按摩女服務差「打槍不給錢」　男奧客襲胸又摸臀...下場慘了

快訊／汐止鐵皮屋垃圾場起火「黑煙狂竄」！警消佈水線搶救中

狗衝路中「擊落3機車」女騎士重傷　家屬淚求監視器...追緝肇事犬

快訊／再查逃漏稅案「檢調多路出擊」搜索報社　金錢豹老董遭偵訊

海洋體驗營揭海巡日常！學生登百噸巡防艇　操作航儀武器超嗨

快訊／新北水泥車驚悚翻覆！追撞轎車...害後保桿瞬間離家掉地

陳美鳳被「名嘴瞎爆耍大牌」　見到面微笑直嗆：我跟你熟嗎？

丟丟妹離婚「沒拿前夫半毛錢」　認被迫切割舊名：有點小難過

浪貓不讓外送員上班XD　霸佔袋子他崩潰：下去啦

6遊客狂毆澎湖人被趕回台　她囂張比YA：拍好看一點

22歲妹佔盪鞦韆滑手機　被勸後「罵三字經」報警

6遊客毆澎湖人被趕出民宿　傷者家屬：很惡劣、沒政府

6遊客狂毆澎湖在地人被趕回台！她見鏡頭「囂張比YA」：拍好看一點

女星家「水豚坐沙發」瑤瑤：好荒謬！　客廳「養兩隻草泥馬」以為動物園XD

納豆曝「未求婚原因」：我有資格嗎　依依心疼淚崩「你從不是我的負擔」

媽媽連續大聲呼叫老公　萌娃聽到糾正：是把拔

快訊／林務局收恐嚇信件「阿里山隨機殺人」：會朝神木放火

快訊／屏東男自撞翻覆「撞壞祖先墓碑」！發財車起火燃燒

「新天龍國」果然霸氣！找第4方技師勘天坑　她曝：地下15m都是沙

調查局發布新人事！電腦偵辦科長上任　盼重建燒毀辦公室

嫌按摩女服務差「打槍不給錢」　男奧客襲胸又摸臀...下場慘了

快訊／汐止鐵皮屋垃圾場起火「黑煙狂竄」！警消佈水線搶救中

狗衝路中「擊落3機車」女騎士重傷　家屬淚求監視器...追緝肇事犬

快訊／再查逃漏稅案「檢調多路出擊」搜索報社　金錢豹老董遭偵訊

海洋體驗營揭海巡日常！學生登百噸巡防艇　操作航儀武器超嗨

快訊／新北水泥車驚悚翻覆！追撞轎車...害後保桿瞬間離家掉地

張本渝因父病倒罹患憂鬱症　「蹲家門前爆哭」：沒意識到心靈生病

故事可以很有客家味　竹市推廣「客語說故事活動」計畫

辛元旭兩打席點火悍將3比0領先　艾普勒5局省力無失分

百想／《禹英禑》朴恩彬勇奪大賞！　「低頭摀臉爆哭」感恩：夢想實現了

合作23年...方文山終於鬆口「和周杰倫起衝突」內幕曝光

全國僅56人！疫期衝鋒陷陣守專責病房　林雯馨獲頒模範勞工  

屏科大照顧學生「下雨的心」　心理需要喘息...可請健康假

「激似金卡達夏」情色網紅整形驟逝！享年34歲　家屬上網悲籌喪葬費

好市多「A肝毒莓」1.7萬公斤恐下肚！羅一鈞曝致死率　3類人重症高危

最美發言人黃若薇「訪問到死穴」逼哭企業大佬！

隨時準備接生！飼主被踏踏踩醒　睜眼見母貓已在餵奶：我生完囉

社會熱門新聞

暴打「澎湖孝子」還比YA！　女子臉書被肉搜灌爆

天坑特斯拉報廢！車主吞藥才能睡

打澎湖人！比YA女被爆是單親辣媽

圍毆澎湖人被起底！「朕武公司」大門深鎖

大鬧澎湖惡徒起底　IG開美肌「限動疑炫槍」

18歲孝孫自撞亡　阿嬤癱軟哭斷腸

「高中學霸」深夜自撞亡！　領照未滿月騎新車送命

學童穿越馬路　遭自小客車迎面撞擊腦震盪骨折

能高安東軍山難2死　領隊生前對話曝光

6遊客狂毆澎湖在地人！她見鏡頭「囂張比YA」：拍好看一點

天坑吞特斯拉　自救會5年前早預言

獨／圍毆澎湖人被肉搜！朕武執行長喊冤：我沒去

搶命畫面曝！高二生騎車自撞魂斷孝順街

竹北恐怖天坑成日常　建商超扯回應眾人傻眼　

更多熱門

相關新聞

東非狒狒槍傷亡逾一個月！調查遲未公布　林務局：等地檢署同意

東非狒狒槍傷亡逾一個月！調查遲未公布　林務局：等地檢署同意

東非狒狒上個月逃竄引發各界高度關注，但18天後遭獵人射殺身亡，外界將矛頭指向六福村，但事件調查報告遲遲未出爐，林務局長林華慶今（28日）表示，主因是案件移送地檢署，狒狒真正死因等關鍵資料，要等到地檢署調查完後才能公開，故公布時間會比原定時間稍晚，在蒐集相關資料及地檢署同意後，會盡快對外公布調查結果。

台灣做到了！阿里山下闢「藍」海

台灣做到了！阿里山下闢「藍」海

遊古蹟品嚐大地料理　林務局「新野菜美學」即起至7/31展出

遊古蹟品嚐大地料理　林務局「新野菜美學」即起至7/31展出

國家森林遊樂區10大巨木排行出爐　全台最老樹齡1515年

國家森林遊樂區10大巨木排行出爐　全台最老樹齡1515年

林務局推動保安林命名策略　成功鎮鄉親踴躍參與

林務局推動保安林命名策略　成功鎮鄉親踴躍參與

關鍵字：

林務局阿里山台灣山林悠遊網隨機殺人

讀者迴響

熱門新聞

「一卡通Money」領錢要收費！5／1起　逾10家金融機構入列

幼教師叫計程車肉償車資！司機見備註愣了

暴打「澎湖孝子」還比YA！　女子臉書被肉搜灌爆

傳澎湖單親辣媽道歉　IG發限動「還原比YA經過」

60年製香老店「老闆女婿」　竟是百萬網紅YouTuber

24歲媽分屍2歲女兒　挖出肝臟啃食

天坑特斯拉報廢！車主吞藥才能睡

狂毆澎湖人　惡徒IG「手捧大把千鈔」開豪車高調炫富

葛斯齊出手「公開薛紀綱親嘴照」

打澎湖人！比YA女被爆是單親辣媽

圍毆澎湖人被起底！「朕武公司」大門深鎖

網公認「最小氣星座」Top6

他撿到「童年回憶」　釣出一票人點頭

大鬧澎湖惡徒起底　IG開美肌「限動疑炫槍」

18歲孝孫自撞亡　阿嬤癱軟哭斷腸

更多

最夯影音

更多
陳美鳳被「名嘴瞎爆耍大牌」　見到面微笑直嗆：我跟你熟嗎？

陳美鳳被「名嘴瞎爆耍大牌」　見到面微笑直嗆：我跟你熟嗎？
丟丟妹離婚「沒拿前夫半毛錢」　認被迫切割舊名：有點小難過

丟丟妹離婚「沒拿前夫半毛錢」　認被迫切割舊名：有點小難過

浪貓不讓外送員上班XD　霸佔袋子他崩潰：下去啦

浪貓不讓外送員上班XD　霸佔袋子他崩潰：下去啦

6遊客狂毆澎湖人被趕回台　她囂張比YA：拍好看一點

6遊客狂毆澎湖人被趕回台　她囂張比YA：拍好看一點

22歲妹佔盪鞦韆滑手機　被勸後「罵三字經」報警

22歲妹佔盪鞦韆滑手機　被勸後「罵三字經」報警

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面