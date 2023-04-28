快訊／林務局收恐嚇信件「阿里山隨機殺人」：會朝神木放火

▲林務局收到恐嚇信件，匿名者寄件稱「將隨機殺人」 。（圖／資料照）



記者翁伊森、柯振中／綜合報導

林務局所屬的《台灣山林悠遊網》28日下午收到恐嚇信件，寄件者預告5月1日將在阿里山隨機殺人，還會朝人群密集處、神木投擲燃燒瓶。竹崎分局獲報後表示，將對IP進行追查，當天也會加強警力巡邏。

事實上，在這次的恐嚇事件傳出以前，桃園機場、松山機場1個多月前也曾遭恐嚇，一位網友透過臉書名稱「邵維省」的帳號發文，揚言3月6日在桃園機場隨機殺人，警方獲報後立即成立專案小組進行追查，目前全案仍在調查當中。