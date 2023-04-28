東非狒狒槍傷亡逾一個月！調查遲未公布　林務局：等地檢署同意

▲東非狒狒槍傷死亡一個多月，調查報告仍未出爐，林務局表示，還要等待地檢署同意。（圖／林務局提供）

記者許敏溶／台北報導

東非狒狒上個月逃竄引發各界高度關注，但18天後遭獵人射殺身亡，外界將矛頭指向六福村，但事件調查報告遲遲未出爐，林務局長林華慶今（28日）表示，主因是案件移送地檢署，狒狒真正死因等關鍵資料，要等到地檢署調查完後才能公開，故公布時間會比原定時間稍晚，在蒐集相關資料及地檢署同意後，會盡快對外公布調查結果。

為推廣國產材利用與林下經濟等林產物多元服務價值，林務局主辦的「森林大富翁」在今天下午開幕，一連三天在華山1914文創園區西一館及中央藝文公園舉行，林務局集結超過50攤國產木、竹材創意商品攤位，以「手作、療癒「循環「永續「友善「創意與探索」7大主題出發，希望讓民眾感受森林對人類提供的多元服務。

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不過，東非狒狒在3月份逃竄新竹、桃園，引發各界高度關注，但逃竄18天後，上月27日遭獵人射殺身亡，一開始六福村不承認從六福村園區逃出，後來卻改口承認，引發各界不滿，林務局也為此研議修正「野生動物保育法」與相關行政罰則，並表示調查報告估計一個月出爐。

▲六福村動物園狒狒區。（圖／記者陳凱力攝）

媒體相當關心調查報告進度，林務局長林華慶今天下午接受媒體聯訪時表示，東非狒狒調查報告，現在還在等桃園跟新竹縣政府的報告，以及等待六福村還有一些細部資料送達，因為桃園市政府把整個案子移送桃園地檢署，案情中比較關鍵部分，像是狒狒真正死因，要等到地檢署調查完後才能公開，之後資料才會送到林務局，故公布時間會比原來預定時間晚一點，林務局會在蒐集相關資料後，以及地檢署同意後，會盡快對外公布。

另針對這次東非狒狒案例衍生的相關問題，林華慶指出，包括飼養保育類的飼主，這些保育類動物逃逸或逸失，應該立即通報，會提高罰則，強化野生保育類飼主責任，另飼主對於飼養保育類動物，也應該善盡飼養設施完善的義務，若飼主因為設施不完善導致動物逃逸或逸失，也希望加重罰則，都是透過提高行政罰緩，目前公告一個月期限，修法內容相對單純，認為一個月內，加上有其必要性，藉此提醒飼養保育類動物的個人或企業，都能夠善自己給應該的責任。

林華慶表示，若沒有涉及立法院修法部分，社會若沒太大意見，行政罰則提高部分會優先完成實施，也就是飼主應完善防逃設備，若設備不符合標準，可處6到30萬元罰鍰，至於涉及野保法修法部分，預計今年9月立法院審議通過就可實施。