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林務局與興大成立「國產精油檢測中心」　防摻假與標示不實

▲林務局與中興大學合作成立「國產精油檢測中心」。（圖／林務局提供）

▲林務局與中興大學合作成立「國產精油檢測中心」。（圖／林務局提供）

記者楊惠琪／台北報導

市售許多號稱檜木精油的產品，成份究竟是否確實？為保障消費者權益，農委會林務局與國立中興大學合作建置「國產精油檢測中心」，透過具有公信力的第三方，以國家標準CNS流程檢測，為台灣森林植物精油品質把關，降低精油摻假與標示不實的疑慮，提高國人對於本土天然精油的信任度及消費意願，進而增加台灣林業的綠色產值。

林務局長林華慶表示，木材生產不再是林業發展的唯一目標，與中興大學合作設置「國產精油檢測中心」，將可為台灣精油產業開創新的產業契機，除了研究精油的活性外，也將逐步確立國產精油的檢測標準。後續將請中興大學團隊建立100種以上的台灣森林植物精油成分指紋圖譜，並建構本土森林精油的品質標準，讓台灣精油成為國際精品。

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中興大學循環經濟研究學院長王升陽指出，台灣的精油市場正蓬勃發展，但卻存在混充、摻假、標示不實、品質穩定性不足等問題，恐讓消費者喪失信心。這次與林務局合作設立「國產精油檢測中心」，期能重建本土精油市場秩序、健全產業體質，為林業創造更多可能性。

林務局表示，後續也會要求「國產精油檢測中心」備齊文件、資料，向財團法人全國認證基金會（(Taiwan Accreditation Foundation, TAF）申請精油檢測實驗室的認證，根據收集或分析的數據建立國產森林植物精油的標準規範，可進一步推行精油驗證標章，提高國人對於本土天然精油的信任度及消費意願。

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