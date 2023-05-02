2個月內2次！瑞芳站鋼軌扣夾鬆脫　台鐵：立即派員整修

▲網友爆料台鐵瑞芳站鋼軌扣夾鬆脫。（圖／臉書社團「鐵道文化之旅」）

記者李姿慧／台北報導

有網友在臉書社團「鐵道文化之旅」爆料，指瑞芳站鋼軌扣夾飛脫，無人關心，這已經是他2個月內看到第2次。台鐵局表示，工務段巡查路線若發現扣件闕漏都會立即派員整修，此次事件也會立即派員復原，該路段近3個月內已養護或更換扣件13次，未來將持續加強巡查，落實整修。

網友在臉書社團「鐵道文化之旅」爆料，指瑞芳火車站第二月台鐵軌固定扣飛脫，沒人關心，二月台A/B兩側都有脫落，這已是他二個月內看到第二次。

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對此，台鐵局表示，宜蘭工務段於路線巡查時，如發現鋼軌扣件缺漏，均會立即派員整修，予以復原。此次事件，亦會立即派員整修。

針對「民眾稱2個月內看到第2次」，台鐵局指出，經瞭解：應為不同位置之PC枕扣夾鬆脫，非為「同一處扣夾鬆脫遲未整修」，列車於軌道上動態行駛，扣夾承受反覆應力，確有鬆脫之可能，台鐵局會持續加強巡查，落實整修，以維行車安全。

台鐵強調，根據統計，瑞芳站場線路最近3個月更換扣件及路線保養工作計13次，包括112年2月有4次，3月有7次，4月則有2次；其中2月16日、3月14日及4月11日都有更換扣件。