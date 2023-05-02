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社會 社會焦點 保障人權

鋼瓶入侵險害自強號翻車　距陸橋200米「排除掉落」警查人為惡搞

記者蔡文淵／苗栗報導

台鐵北上自強號今(2日)清晨行經苗栗竹南段時，因為撞到瓦斯鋼瓶，造成列車水管破裂。鐵路警察依鋼瓶上電話找到瓦斯行，業者坦承鋼瓶是他們所有，但經核對瓦斯行鋼瓶出入貨數量並無短少，懷疑有人惡作劇，正循線擴大偵查中。

▲▼台鐵北上自強號今(2日)清晨行經苗栗竹南段時撞到瓦斯鋼瓶，造成列車水管破裂，警方朝人為方向偵辦。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲台鐵北上自強號今(2日)清晨行經苗栗竹南段時撞到瓦斯鋼瓶，造成列車水管破裂，警方朝人為方向偵辦。（圖／記者蔡文淵翻攝，下同）

272次PP自強號上午5時42分行駛至竹南香山間西正線123K處時，突然撞上不明物，司機員緊急停車後下車查看，發現列車下方有一小瓦斯桶，導致PP自強號因為第12車水管破裂被迫行駛，台鐵改派EMU3000型區間車接駁旅客。

事發後，鐵路警察局根據鋼瓶上的聯繫電話，找到瓦斯行負責人，業者坦承鋼瓶是他們所有，但不知道為何掉落到鐵軌上。

戴姓瓦斯行業者接受媒體訪問表示，一早接獲鐵路警察通知前去說明，警方告知清晨有鋼瓶掉落鐵軌，但當時並非瓦斯行送貨時間，對於鋼瓶為何、從何入侵軌道，戴老闆說：「我們自己也莫名其妙。」

業者指出，瓦斯行每天鋼瓶進出都會逐一核對，且有監視器錄影為證，他今天一早核對昨天運送進出鋼瓶數量都正確，並沒有短少，懷疑有可能是客戶外出做生意自行載運途中不小心遺落。

鐵路警察竹南派出所表示，這只瓦斯桶入侵軌道的位置距離隆山路陸橋約有200公尺遠，初步排除是從陸橋掉落下方軌道，但軌道旁緊鄰道路並無防護圍籬，不排除有人惡意「搞軌」，將擴大調閱周邊監視器追查鋼瓶來源。

▲▼台鐵北上自強號今(2日)清晨行經苗栗竹南段時撞到瓦斯鋼瓶，造成列車水管破裂，警方朝人為方向偵辦。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲▼台鐵北上自強號今(2日)清晨行經苗栗竹南段時撞到瓦斯鋼瓶，造成列車水管破裂，警方朝人為方向偵辦。（圖／記者蔡文淵翻攝）

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