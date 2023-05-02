　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

司機員拒開ATP故障車反被主管噹　學者：台鐵「差不多文化」使然

▲▼台鐵EMU3000型大量投入清明疏運。（圖／台鐵）

▲根據規定，台鐵列車ATP故障不得出庫和開車。（圖／台鐵）

記者李姿慧／台北報導

普悠瑪號失速出軌奪18條人命，ATP列車自動防護系統遭關閉，失去最後防線，台鐵事後訂新SOP，列車ATP故障不得開出，不過網友爆料有司機員依規拒開車卻被主管罵，台鐵事後雖對司機員敘獎、追究一線主管責任，不過學者表示，這是台鐵長年「差不多文化」使然，且內部自主通報機制未發揮，難以改變積習。

2018年10月21日台鐵普悠瑪號在新馬車站失速出軌，釀18人死亡，其中超速可自動減速的ATP列車自動防護系統遭人為關閉，導致列車超速時無法自動減速，最後一道安全防線失效。台鐵事後訂定新SOP，要求列車行車前，司機員要檢查前後兩端駕駛室ATP是否正常，若ATP故障，須通報運轉值班人員請求更換編組，故障列車不得開出。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過卻有網友爆料，4月30日一列北上的EMU3000型新自強號，南端駕駛室ATP故障，且前一天就已出現故障，不但未更換編組，一線主管認為北端駕駛室ATP正常，不影響發車，雖最後更換編組，但該主管卻要司機員「圓融一點」。台鐵則否認有責備司機員不開車，並對司機員敘獎，追究相關主管未更換編組和未依SOP等責任。

台鐵企業工會秘書吳長智表示，該列車南端ATP故障，運轉主管認為北上端正常就可以使用，在司機員及機班拿出SOP規定：「兩端有一端ATP故障就不能開出」，運轉主管當下確認後就換編組給司機員，確實沒有硬逼開車情況。

吳長智指出，台鐵SOP改了很多版，但司機員機班教育訓練很落實，每個月都要訓練且要簽認，內部也會分享和通報模擬兩可情況SOP，在運轉規章很多規定都做了修改下，運轉主負責業務多，第一時間可能不太清楚，在當下確認SOP後也立刻更換編組，但事後內部群組分享要求「圓融點」引起不滿，機班認為SOP沒有圓融空間。

▲▼台鐵EMU3000型新自強號。（圖／台鐵）

▲台鐵EMU3000型新自強號傳ATP故障，司機員第一時間拒絕開車，事後遭主管要求圓融點。（圖／台鐵）

對此，消基會交通委員會召集人李克聰表示，這是台鐵長年「差不多文化」使然，認為北端ATP正常，且是新車，行駛不會有問題，無法體認嚴格的SOP是為了預防風險，若南端出問題，說不定北端也會跟著出狀況，訂定嚴格SOP是為預防風險，要徹底改變「差不多文化」長年積習和心態，就要靠員工自主通報機制，但根據檢視，台鐵自主通報案件非常少，無法發揮作用，大部分員工不敢通報，就是擔心多事之後自己變成被檢討對象。

李克聰指出，台鐵應該要鼓勵員工勇於自主通報，通報後不需要負責或被檢討，不要追究通報的人，讓所有不正常情況能夠在還沒造成風險前先被發現，台鐵不僅員工自主通報案件少，自主通報案例中被拿來檢視、預防風險改善成效也不多，若自主通報無法落實，難以澈底改善台鐵差不多文化。

成功大學交通管理學系教授鄭永祥則表示，台鐵修訂新的SOP規章，要確認要求是合理，並讓員工認知該SOP對安全的影響，員工體認後才能知道為何要做這樣的限制；此外，台鐵也要檢討為何ATP這麼常故障，ATP可靠度也要維持一定的水準。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
首波梅雨報到時間曝！　全台迎雨又跌10度
《戲說》女星是啦啦隊女神！淚揭遭集體霸凌　下跪求：原諒我
獨／台中民眾染A肝病毒！　曾買冷凍藍莓
獨／台北港恐怖意外！怪手掉入大海　駕駛身亡
快訊／才解編！新冠疫情升溫　再爆5例本土大角星
快訊／本土猴痘再爆12例！　累積已64例
快訊／水管工被機器夾斷手！　骨肉分離
小二數學太難！爸算到整晚沒睡　安親班老師曝解答

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

以生肖為主軸　遠東科大求職展鴻圖就業博覽會邁入12年

搶普發現金大餅！高鐵假期最低「6千有找」　飯店聯票65折起

快訊／腸病毒增1重症！單周就診破1萬人次「最快下周達流行警戒值」

獨／台中民眾染A肝病毒！曾赴墨西哥旅遊、上外送平台買冷凍藍莓

快訊／才解編！新冠疫情升溫16%　變異株「再爆5例本土大角星」

快訊／本土猴痘再爆12例！桃園市最多　累積病例已64例

司機員拒開ATP故障車反被主管噹　學者：台鐵「差不多文化」使然

十幾年沒上場！男打籃球心肌梗塞急送醫　心導管手術救回一命！

「國家消除C肝辦公室」遭降級　厚生會成立肝炎政策促進會籲恢復

國籍航空2022財報出爐！星宇虧最多「累計虧損破122億元」

越南道地「殘廢餐」！　飯來張口、美女陪喝酒

1歲小搶匪奪王妃手提包　凱特被逗樂：讓他繼續玩

吳建豪當她面提少女時代成員　Jessica一聽笑回：Oh～

12歲選秀冠軍和爸對唱　成熟深情詮釋經典老歌

載人回家乘客卻去坐後座　駕駛被當小黃爆氣：禮貌？

美校車司機行駛中突昏倒　13歲童緊急剎住救全車！

《禹英禑》夢幻聯動《金師傅3》 他們全轉職去石垣醫院？

媽媽開跳BLACKPINK　兒子：就韻律舞啊！

SEVENTEEN Joshua「紳士行為」讓她心動！　李泳知笑喊：看到我們孫子了XD

SEVENTEEN珉奎.太妍心動身高差　比力氣放水：請妳推我吧

以生肖為主軸　遠東科大求職展鴻圖就業博覽會邁入12年

搶普發現金大餅！高鐵假期最低「6千有找」　飯店聯票65折起

快訊／腸病毒增1重症！單周就診破1萬人次「最快下周達流行警戒值」

獨／台中民眾染A肝病毒！曾赴墨西哥旅遊、上外送平台買冷凍藍莓

快訊／才解編！新冠疫情升溫16%　變異株「再爆5例本土大角星」

快訊／本土猴痘再爆12例！桃園市最多　累積病例已64例

司機員拒開ATP故障車反被主管噹　學者：台鐵「差不多文化」使然

十幾年沒上場！男打籃球心肌梗塞急送醫　心導管手術救回一命！

「國家消除C肝辦公室」遭降級　厚生會成立肝炎政策促進會籲恢復

國籍航空2022財報出爐！星宇虧最多「累計虧損破122億元」

陳水扁今上凱道請願　綠委：尊重他個人權益

幫郭台銘補血！鍾沛君支持啟動核四　反轟綠營玻璃心碎、斷章取義

報稅季到來　內政部：79個政黨5月底前需完成財務申報

Fed傳聲筒估本周升1碼、創16年高點　之後按兵不動

航運3雄股價上演「跳水秀」　背後關鍵因素曝光

悚！她耳鳴聽力下降　醫一看驚呆：活蜘蛛在裡面結網竄逃

《上古卷軸5》玩家靠AI讓NPC更像人　自動對話還會講「膝蓋中箭」名哽

盧秀燕票倉初選開打！　黃健豪沈智慧誰勝出...黨部：這3天全民調

東寵高雄岡山店辦喵喵送養會！　白襪萌貓「翻肚撒嬌」乖巧等新家

野餐還賞油桐花　5／6新東陽國道關西服務區「野餐Chill嗨嗨」

伴娘車頭燈太亮！深V細肩帶溢出渾圓胸　誠實婚攝直對焦…新人淪配角

生活熱門新聞

首波梅雨要來了　「下最大」時間曝

公公「讓金孫讀私校」承諾學費全扛　1年後逼瘋媳婦

哥嫂帶爸媽玩2天1夜！她遭排擠氣炸　全場秒挺哥哥

企鵝妹被嫌胸部小　台語怒飆3個字回應

年輕人搶當保全　內行人曝3大優勢

好市多2瓶鮮奶「不到100元」！結帳店員也傻了

三上悠亞曝「引退原因」　揪百萬YTR合體比愛心

5月錢來了！「5星座財運爆漲」　第一名躺著賺

拍片偷賣場飲料被檢舉　短髮妹：大不了坐牢

大逆轉！夜市又可撈金魚了　農委會：優先禁止鼠兔哺乳類動物

全台變天！　首波梅雨要來了

情侶洗澡「男友突1舉動」！網傻：一定超臭

小二數學太難　爸算到整晚沒睡

重機妹子過彎撞車狂翻180度　11萬人朝聖

更多熱門

相關新聞

瓦斯鋼瓶深夜落軌！隨車巡軌還沒出動　自強號就撞上

瓦斯鋼瓶深夜落軌！隨車巡軌還沒出動　自強號就撞上

台鐵今(2日)上午5時42分272次自強行駛至竹南站到崎頂站間，撞上入侵路線瓦斯鋼瓶，自強號第12車水管破裂，所幸未發生瓦斯外洩爆炸事件，台鐵第一時間怒報警，警方循線找到瓦斯行，研判昨夜運送過程掉落軌道。而台鐵今晨隨乘列車巡軌人力並非搭首班車，無法及時發現，台鐵將向瓦斯行求償。

拒開ATP故障車「反被主管罵」　王國材：台鐵司機員做了正確決定

拒開ATP故障車「反被主管罵」　王國材：台鐵司機員做了正確決定

鋼瓶入侵卡自強號！瓦斯行老闆改口「沒短少」

鋼瓶入侵卡自強號！瓦斯行老闆改口「沒短少」

他電梯1F往下「貼著大包乖乖」　千人傻：誰敢搭

他電梯1F往下「貼著大包乖乖」　千人傻：誰敢搭

天降「瓦斯鋼瓶」！自強號慘撞上　台鐵要向瓦斯行求償

天降「瓦斯鋼瓶」！自強號慘撞上　台鐵要向瓦斯行求償

關鍵字：

台鐵司機員ATP故障靠北台鐵

讀者迴響

熱門新聞

首波梅雨要來了　「下最大」時間曝

快訊／《廚神當道》大咖主持人陳屍飯店！

瑤瑤「沒穿內衣」主持人伸進去喬奶

公公「讓金孫讀私校」承諾學費全扛　1年後逼瘋媳婦

網紅民宿床下躺死人　住客聞屍臭「還看到了」

即／郭台銘深夜急道歉：倉促發言

哥嫂帶爸媽玩2天1夜！她遭排擠氣炸　全場秒挺哥哥

企鵝妹被嫌胸部小　台語怒飆3個字回應

趕著去毒趴！惡駕駛狠撞雙載機車　師生1死1傷

高雄正妹OL出無影腳狠踹汽車踉蹌險摔跤

護士打視訊「嫌儀器吵」拔掉！　85歲病患亡

年輕人搶當保全　內行人曝3大優勢

明星高中老師家中浴室亡　蓮蓬頭水還在流

鳳梨認了要結婚！穩交3年突報喜：人生邁入下個階段

壓力大就自慰！他尻到「手都破皮了」　妻每天激愛餵不飽

更多

最夯影音

更多
越南道地「殘廢餐」！　飯來張口、美女陪喝酒

越南道地「殘廢餐」！　飯來張口、美女陪喝酒
1歲小搶匪奪王妃手提包　凱特被逗樂：讓他繼續玩

1歲小搶匪奪王妃手提包　凱特被逗樂：讓他繼續玩

吳建豪當她面提少女時代成員　Jessica一聽笑回：Oh～

吳建豪當她面提少女時代成員　Jessica一聽笑回：Oh～

12歲選秀冠軍和爸對唱　成熟深情詮釋經典老歌

12歲選秀冠軍和爸對唱　成熟深情詮釋經典老歌

載人回家乘客卻去坐後座　駕駛被當小黃爆氣：禮貌？

載人回家乘客卻去坐後座　駕駛被當小黃爆氣：禮貌？

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面