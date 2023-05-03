美25軍火商出席國防產業論壇　統派場外怒吼「美國戰爭販子禍害台灣」

▲25美國軍火商訪台，統派於會場外抗議。（圖／記者陶本和攝）



記者陶本和／台北報導

美台商會（USTBC）率25家國防產業公司代表團訪台，3日更於台北國際會議中心舉行「台美國防產業論壇」。不過，該團訪台也被國內部分人士誤解是「軍火鯊魚」，上午統促黨、勞動黨等統派團體，組成「反台獨反介入聯合行動聯盟」，在場外抗議怒控「美國戰爭販子禍害台灣」。

25家美國國防產業公司代表團5月抵台訪問，3日則出席在台北舉辦的「台美國防產業論壇」，而期間也會拜會國防部、中科院、資安公司，並與台灣無人機廠商會晤。這是自2019年以來，美國最大國防產業代表團訪問台灣，不免被國內部分人士誤解是「買賣軍火」，甚至戲稱是「軍火鯊魚」。

「台美國防產業論壇」引起對岸相關單位的關注，3日一早統一促進黨、勞動黨、台灣軍政府等統派團體，組成「反台獨反介入聯合行動」聯盟，在台北國際會議中心外聚集約50人抗議，高舉「美國戰爭販子禍害台灣」、「戰爭危機，人民自救」、「反軍購、顧民主」等標語。

事實上，此團訪問台灣關鍵在於「美中貿易戰」後，全球高科技供應鏈重新結構，特別是ICT，甚至是國防產業也都遇到核心元件、系統「去中化」的新難題；而過去幾年間，政府發展國防自主、太空產業，台灣的供應商在國際間備受關注，是各國相關產業尋求合作的重要對象，該現象也反映在全球投資市場上。