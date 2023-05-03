鏡電視案今排審　國民黨團衝NCC一度佔領會議室

▲國民黨團至NCC抗議。（圖／翻攝鄭運鵬臉書）

記者皮心瑀／台北報導

國家通訊傳播委員會（NCC）3日審查鏡電視上架案與鏡電視董監事與負責人變更等案，引來在野黨團不滿，國民黨團殺到NCC抗議，並一度佔領審查會的會議室，目前則坐在主委辦公室外抗議。

鏡電視申設期間，黨政高層介入、施壓NCC傳言不斷，鏡電視對此強調，針對不實言論將追訴到底，部分立委屢以不實指控企圖影響民間媒體營運，已嚴重影響公司400多位員工的工作權。而今NCC排審，再度引起在野立委不滿，質疑是要強行闖關。

時代力量立委陳椒華、國民黨團總召曾銘宗2日便預告要前往抗議，而民眾黨立委陳琬惠也批評，該案仍有三大核心爭議尚未釐清，包括政治黑手介入、鏡電視違反行政處分附款以及NCC內部洩密不斷；這些爭議沒有調查完成前，不應該違反去年底交通委員會所通過的臨時提案，否則，NCC就是公然藐視國會、無視國會監督。

國民黨團今至NCC表達不滿，一度與現場人員發生衝突，佔領會議室，之後轉戰主委辦公室，辦公室門則反鎖。國民黨立委王鴻薇批評，剛剛在外面，有先請NCC同仁通報，不是一下子闖進來，外面站了10分鐘，結果進來後才知道主委陳耀祥在辦公室看直播，一個被列為被告的人，他有什麼能力主持會議？

民進黨立委鄭運鵬則砲轟，民主國家，行政立法分立、執政在野競爭輪替，在野有不同意見很正常，在國會佔領發言台就算了，在野黨如今跑去行政機關佔領審查會的會議室，「原來以後的各種行政審查，不管通過或不通過，都要在野黨同意才能處理」。