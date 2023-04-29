Google摺疊機Pixel Fold最新渲染圖亮相　機身輕薄比三星小

▲ Google Pixel Fold 渲染圖。（圖／翻攝自 9to5Google）

記者樓菀玲／綜合報導

近日，Google 的首款可折疊手機 Pixel Fold 傳聞不斷，而如今我們終於一窺其真容。著名科技爆料達人 Evan Blass 在其私人帳戶上曝光了 Pixel Fold 的第一張官方渲染圖，展示出 Google 獨具特色的折疊手機。

根據知名科技網站 9to5Google 內容指出，這張渲染圖展示了 Pixel Fold 的深色版本，可能被稱作「Charcoal」，手機側面看上去相當纖薄，鉸鏈設計巧妙而低調。與三星 Galaxy Z Fold 系列相比，Pixel Fold 看起來更加纖細。

另外，圖片中 Pixel Fold 的外部螢幕呈寬螢幕比例，顯然比一般的 Pixel 手機略為短小。主螢幕上顯示的是 Pixel Launcher，展示了 Google 的原生應用程式，以及被模糊處理的 At a Glance 小部件。

目前，除了這張渲染圖，其他詳細資訊尚未曝光，不過據悉，Google Pixel Fold 的售價預計將為 1,799 美元，而在硬件設計方面似乎不會讓消費者失望，換言之接下來即將到來的 Google I/O 大會上，Pixel Fold 將有很大的機率會正式揭曉，並有望於 6 月份上市。