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每月省千元！不敗教主「8招無痛節流」大公開　飲料錢變623萬退休金

▲▼上班族、小資女、領薪水、加薪。（圖／記者陳亭伃攝）

▲加薪好難？不敗教主陳重銘教你從「節流」月省千元。（示意圖／本報資料照）

文／陳重銘、吳淡如

想要賺錢，但加薪似乎遙不可及？存股高手陳重銘與作家吳淡如在熱門新書《人生實用商學院：培養理財的富腦袋》中分享了一個更簡單且立竿見影的方法：「節流」。立即一探究竟，學習陳重銘的寶貴節儉理財八大祕訣，讓你輕鬆愉悅地建立起良好的節約理財習慣！

一、先存錢再花錢

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不少人想要投資理財，但卻是把薪水花光光的「月光族」，也就無錢可理。所以「先存錢、再花錢」，是投資理財的第一要點。

二、記帳

很多人口袋中的錢，會不知不覺的花光光。所以要養成記帳的習慣，從資金的「收入」、「支出」、「結餘」，了解每天、每周及每月的金錢流向，並從中找出被隨意浪費掉的錢。

三、保留發票跟收據

每次消費後，要保留所有購物的發票、收據，然後一一檢討哪些是不必要的開銷，以後就不要再買。

▲發票,0708月發票,電子發票。（示意圖／記者吳珍儀攝）

▲保留發票與明細能檢討哪些是不必要的開銷。（示意圖／記者吳珍儀攝）

四、不要辦一堆信用卡

如果手上有太多信用卡，不知不覺就會刷爆存款，所以只要留一張常用的卡就好。要記得繳清每月的帳單，如果沒有全額繳清就必須付給銀行利息（信用卡循環利息），通常高達5％∼15％左右。

五、節省餐費和交通費

外食的餐費往往是上班族的一大筆開銷，所以要盡量自己帶午餐便當。交通費也是能省則省，開車會增加油錢、稅金、保養維修、停車費……等支出。在都會區還是盡量靠BMW（Bus、公車；Mrt、捷運；Walk、走路），當你省下1 元，就等於賺到1元。

六、想要還是需要

在購物之前，不妨先思考「這筆錢值不值得花？」，例如在口渴的時候問問自己，是「需要」喝水，還是「想要」買飲料。不少上班族早上一杯咖啡配早餐、中午再來一杯咖啡提神，一天花了100元買咖啡，雖然可以得到小確幸，但也會跟往後的大幸福說掰掰。一天省下100元的咖啡跟飲料錢，一個月就是3千元，投資在年報酬率10％的商品上，30年後可以累積到623萬8千元，你等於多了一筆退休金，而且喝水還賺到身體健康。

▲▼ 每月省千元！不敗教主「8招無痛節流」大公開。（圖／時報出版提供）

▲省下咖啡飲料錢轉投資，30年後可存到一筆退休金。（圖／時報出版提供，下同）

七、使用折價券

超級富豪的巴菲特，有一次請比爾蓋茲吃麥當勞時，仍然從口袋中掏出折價券。記得一定要殺價，能省1元是1元，如果你不殺價，商家也不會主動降價賣你。購物時盡量挑有折扣的時候，例如加1元多1件，但是要記住真的有需要時再買，不要因為有折扣就一直掏光口袋。

八、 自己做居家修繕

換燈泡、修水龍頭、通馬桶這些小工程，盡量自己來就能夠省下不少錢，可以上網學習相關的技能。

本文摘自：人生實用商學院：培養理財的富腦袋一書／陳重銘、吳淡如／時報出版

▲▼ 每月省千元！不敗教主「8招無痛節流」大公開。（圖／時報出版提供）

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關鍵字：

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