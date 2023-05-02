快訊／高雄2431人曾買好市多「A肝莓果」！首波採檢結果出爐

▲好市多進口「Kirkland Signature科克蘭冷凍三種綜合莓」。（圖／食藥署）

記者許宥孺／高雄報導

好市多「科克蘭冷凍3種綜合莓」檢出A肝病毒陽性，估計全台有超過2萬名消費者曾購買該批莓果。高雄市衛生局日前也針對高雄2431名消費者主動發布簡訊，請民眾自我健康監測，現在已有數十人就醫採檢，目前未出現有A肝確診個案。

高雄市衛生局於好市多智利進口「Kirkland Signature科克蘭冷凍三種綜合莓」產品（有效日期2023/09/19）抽驗檢出A肝病毒，依法全面下架並銷毀。

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衛生局日前通知請好市多提供銷貨清單，希望透過賣場會員制的優勢，系統迅速勾稽出已購買的消費者，不過業者一度因延遲提供會員資料，衛生局先依《傳染病防治法》開罰30萬元。

▲衛生局啟動健康監測，發簡訊提醒民眾。（圖／讀者提供）

根據好市多提供資料，高雄有2431名消費者曾經購買該批號產品，衛生局後續啟動健康監測，主動發簡訊提醒購買該批莓果的高雄消費者，並已全數完成健康監測關懷通知。

高雄市衛生局副局長潘炤穎今日受訪時表示，這段時間衛生局已接獲20、30通民眾陷進諮詢電話，民眾也陸續有就醫、採檢，市府也要求合約醫療院所依據送檢情形回報，整個影響層面、範圍還有嚴重程度還在評估中，依據食品衛生法第15條第1項第4款的相關規定，違反這樣的情節，會依據同法第44條處以新台幣6萬以上2億以下的罰款。

至於是否會對好市多祭出最重處罰？潘炤穎說，這必須依照情節及影響層面，以及發生後整體的配合狀況，還有相關的積極程度、貨物銷毀的情形整體去評估，所以目前來講，最重要的是先協助影響所及的消費者獲得就醫、檢驗的管道。

潘炤穎指出，截至目前，有數十人收到簡訊前往醫院採檢，不過有半數以上沒有相關症狀，也未出現確診個案，研判傳染風險不高，狀況還算穩定。此外，高雄市112年累計5例A型肝炎確診個案均未食用冷凍莓，截至目前，尚未有A型肝炎個案確認與本批莓果相關。

▲▼好市多販售莓果檢出A肝病毒陽性。（圖／記者許宥孺翻攝）

衛生局表示，病毒性A型肝炎主要透過糞口途徑傳播，可藉由食用受病毒汙染的水或食物而感染，潛伏期約15至50天，感染後可能會出現發燒、全身倦怠不適、食慾不振、嘔吐及腹部不適，數天之後發生黃疸，多數病例會自然痊癒，並終身具有免疫力。