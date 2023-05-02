獨／台中民眾染A肝病毒！曾赴墨西哥旅遊、上外送平台買冷凍藍莓

▲沒吃好市多毒莓果也有事！台中一位民眾感染A肝病毒，確診前「曾上外送平台買冷凍藍莓」。（示意圖／pexels）

記者游瓊華／台中報導

美式賣場好市多傳出熱門商品「科克蘭冷凍三種綜合莓」被驗出A肝病毒，引發消費者恐慌。據悉，衛生局至今尚未接到購買好市多冷凍莓的消費者申訴表達身體不適，但衛生局日前接獲一位民眾自墨西哥返國，4月遭通報感染A肝病毒，確診前「曾經上外送平台購買冷凍美國藍莓吃下肚」，目前衛生單位正在釐清，感染A肝病毒是在墨西哥還是因吃了冷凍藍莓所致。

據悉，該名病患3月中曾經到墨西哥旅遊，4月17日出現黃疸、腹痛緊急掛急診收治住院，疫調發現，病患返台後，曾經透過外送平台冷凍鮮食購買原產美國的冷凍藍莓食用，目前冷凍藍莓尚在化驗中，初步未驗出病毒，衛生單位正積極釐清感染原因是在國外感染，還是回國才感染。

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▲台中市衛生局到兩家好市多分店稽查疑受病毒汙染的「Kirkland Signature科克蘭冷凍三種綜合莓。（圖／衛生局提供）



另外，對於好市多「科克蘭冷凍三種綜合莓」被驗出A肝病毒一案，台中市衛生局上月29日到好市多南屯店、北台中店稽查，查到疑受病毒汙染的同一批號毒莓果，賣到剩下5包，都已下架。台中市食品藥物安全處表示，4月29日上午已派員分別至好市多南屯店、北台中店稽查疑受病毒汙染的「Kirkland Signature科克蘭冷凍三種綜合莓(有效日期：2023/9/19)」產品下架情形，該批號產品僅有南屯店進貨，目前剩餘5包，已全數下架。

此外，台中兩家好市多門店已將該品項產品全面預防性下架，共四批計4323包，已全數以膠膜封裝後暫存於退貨區，後續依規定進行銷毀。

食安處呼籲，急性A型肝炎的主要症狀有突然發燒、全身倦怠不適、食慾不振、嘔吐及腹部不適等，數天後可能發生黃疸症狀，且A型肝炎潛伏期約15至50天，平均為28至30天。民眾若食用該批莓果產品有出現症狀者，請就醫並告知飲食史，以利醫師評估感染情況和採檢，好市多亦可提供後續醫療協助。