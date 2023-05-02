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十幾年沒上場！男打籃球心肌梗塞急送醫　心導管手術救回一命！

▲聯新醫院重症醫學部葉松峰醫師呼籲，運動期間若產生呼吸偏喘，伴有盜汗、胸悶情況，須立即停止活動尋求醫療協助。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲聯新醫院重症醫學部葉松峰醫師呼籲，運動期間若產生呼吸偏喘，伴有盜汗、胸悶情況，須立即停止活動尋求醫療協助。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

時序進入春夏交際，疫情緩解下國人紛紛走出家門運動，一名中年男子日前與朋友相約打籃球，才開始約10分鐘突然倒地昏迷，消防救護人員到場發現已無心跳呼吸，緊急施以心肺復甦術後送往聯新國際醫院急救，醫療團隊研判是心肌梗塞，緊急施以心導管手術終於救回男子寶貴性命。院方呼籲，久未運動民眾如欲從事激烈且高強度運動前，應以循序漸進逐步提升強度，在安全狀況下享受運動帶來暢快。

聯新國際醫院重症醫學部葉松峰醫師指出，一名約50歲中年男子，日前應朋友邀約打籃球，才開始約10分鐘，中年男突然倒地昏迷，嚇壞同行友人，消防人員到場後發現男子已呈現OHCA（呼吸心跳停止）狀況，經實施心肺復甦術急救，並立即送往聯新國際醫院，急診醫師研判為心肌梗塞，隨即安排心臟專科醫師實施心導管手術，及時在鬼門關前將中年男子救回。

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葉松峰醫師表示，經查該名患者發病情況時，年輕時十分熱衷籃球運動，但因忙碌於事業與家庭，已十餘年沒上場打球，加上體型發福並有抽菸習慣與三高病史，平常僅陪同孩子投球的輕度運動，朋友邀約下想重拾籃球，沒想到在未暖身前下場打球，險些造成無法挽回的遺憾。

▲聯新醫院重症醫學部葉松峰醫師呼籲，長期為運動前，若要從事打籃球等激烈運動，建議須循序漸進方式。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲聯新醫院重症醫學部葉松峰醫師呼籲，長期為運動前，若要從事打籃球等激烈運動，建議須循序漸進方式。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

葉松峰醫師建議，若要從事劇烈或中高度運動，如馬拉松、登山、或是球類競技等運動，一定要事先評估自己身體狀況，尤須適時補充水分、環境通風、溫度適切環境下，運動才會相對安全。倘若平常沒有運動習慣，或是太久沒有運動朋友，不要急著達到以往運動強度，需循序漸進，尤其如籃球、羽球、排球等競賽性質運動，激烈程度很容易隨著場上的氛圍波動，自己難以掌握，尤須特別留意。

此外，患有三高（高血壓、高血糖、高血脂）、肥胖、具有吸菸習慣、40歲以上朋友，尤其是男性，都是心肌梗塞高風險族群，再加上夏天氣溫高、濕度升高，無形中增加了心臟與血管負擔。呼籲欲從事運動前，一定要審慎且緩步執行。若運動過程中已產生呼吸偏喘現象，經過3至5分鐘休息仍無法緩解，應該馬上告知身旁朋友留意，如伴有盜汗、胸悶，這是危險警訊，須立刻停止活動與尋求醫療協助，以確保自身安全。

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