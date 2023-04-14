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雲林推智慧行動急診室！救護車配備升級　接軌國際急救水準

▲雲林縣消防局救護車除原已全面配置自動體外心肺復甦機外，更提升呼吸道處置設備，增加自動給氧器與潮氣末二氧化碳分析儀。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣消防局救護車除原已全面配置自動體外心肺復甦機外，更提升呼吸道處置設備，增加自動給氧器與潮氣末二氧化碳分析儀。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣消防局朝全面推動智慧行動急診室，提升院前心跳停止病人存活率而努力，為挽救OHCA病人最後一口氣，雲林縣消防局陸續透過個別捐贈、新救護車隨車配備，自2023年3月份起更是率全國之先，全面配裝緊急呼吸器與潮氣末二氧化碳分析儀，讓雲林縣急救品質再躍昇一個台階，並接軌國際急救水準。

雲林縣消防局指出，要挽救OHCA病人有賴於生命之鏈的環環相扣，旁觀者、救護技術員一步步做好早期求救、早期電擊、早期CPR、早期高級救命術等環節，但救護車上的急救品質與現場會有落差，導致救護技術員急救品質不穩定，更同時亦會無法做好保護措施，並在急救中常與車艙碰撞造成傷害。另一方面，美國心臟協會高級心臟救命術的最新指引中亦建議使用潮氣末二氧化碳分析儀等設備持續監控CPR過程，讓急救品質得以維持及評估病人是否恢復生命徵象。

雲林縣消防局表示，為維持急救品質同時兼顧保護出勤人員安全，雲林縣消防局於2023年1月19日、1月30日辦理今年潮氣末二氧化碳監測器暨自動給氧復甦機操作訓練，訓練完畢後全面配發至外勤各分小隊，讓全縣24個消防分(小)隊之救護車都有自動給氧器與潮氣末二氧化碳分析儀，據此期望提高OHCA病人存活率。

雲林縣消防局救護車除原已全面配置自動體外心肺復甦機外，此次更是提升呼吸道處置設備，增加自動給氧器與潮氣末二氧化碳分析儀。之前無自動給氧器時，急救OHCA病人除使用自動體外心肺復甦機外，還須人工手動按壓甦醒球(BVM)給予人工呼吸，而今有自動給氧器搭配後，可在急救過程中，藉由氣動方式，提供病人穩定每六秒給一次適當的氧氣量。

另潮氣末二氧化碳分析儀則是藉由數據監控急救品質，例如數據為0時表示病人可能有異物梗塞情形、數據大於15時表示CPR品質良好、數據突然大幅上昇超過30時，表示病人有可能恢復自發性血液循環，應給予復甦後照護。藉由結合這兩項急救利器的輔助監測OHCA病人，不僅能保護救護技術員安全，更能提供病人穩定且高品質的急救處置。

雲林縣長張麗善上任以來，心中一直對於雲林縣健康網絡深有期待，強化人員訓練、升級救援裝備，讓民眾與執勤人員安全的標準逐步上升，此次雲林縣消防局全面配裝緊急呼吸器與潮氣末二氧化碳分析儀，是專業技術與職業安全的結合，使原本不穩定且具風險的急救轉變成穩定且相對安全。

 

►聽Podcast #我在案發現場

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