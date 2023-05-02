60萬陸客五一訪香港　李家超：充分展示軟實力

▲陸客團重回香港。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

香港特首2日表示，五一連假前兩天，共有76萬人次旅客入境香港，其中32萬人次是內地（中國大陸）旅客，估計整個假期將有60萬內地旅客來港。

根據《香港電台》報導，李家超在出席行政會議前提到，看到訪港旅客喜好變得多元化，由名勝古蹟、主題公園、購物熱點，到郊野公園、離島風光、地區小店和小吃，充分展示香港多元化魅力和軟實力。

▼香港特首李家超。（圖／路透社）



李家超指出，過去幾天各區旅遊點秩序大致良好，有旅行團在土瓜灣、紅磡用餐的情況大為改善，部分旅行團分流到其他地點，感謝旅遊業界在各方面努力和工作，以及政府多個局、部門和機構與業界緊密合作，讓旅客有良好經歷，確保本港歡迎旅客的形象。

李家超還說，過去的周末長假期香港不但動起來、活起來、更明顯熱起來。

另外，根據香港入境處數據，4月29日至5月1日三天，共有超過231萬人次經各口岸出入境，包含108萬人次出境及約122萬人次入境。

三天之中，以1日的出入境人次最多，分別有超過46萬人次入境及超過28萬人次出境，而其中最多人入境的口岸，分別是羅湖、落馬洲支線及高鐵西九龍，最多人出境的口岸，則是羅湖、落馬洲支線及機場。