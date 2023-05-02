香港通報1名男子確診猴痘　曾於4月來台

▲患者身體部位會出現皮疹。（示意圖／路透，並非新聞當事人）

記者鄭思楠／綜合報導

香港衛生署衛生防護中心5月1日通報，一名健康良好的34歲男子確診猴痘，為早前公布確診個案的密切接觸者。根據該名男子提供的資料，他曾於4月9日至15日到訪台灣，未曾接種猴痘疫苗，目前情況穩定。

香港衛生署衛生防護中心通報稱，這名男子上月29日被例為密切接觸者後，隔天被安排入住醫院檢疫，同日開始出現皮疹，1日確認對猴痘病毒呈陽性。

根據病人提供的資料，他曾於4月9日至15日到訪台灣，外遊期間沒有進行高風險接觸。

香港衛生防護中心正安排病人的兩名同住家人進行檢疫並接受暴露後疫苗接種，兩人暫時沒有出現病徵。流行病學調查仍在進行中。

香港衛生防護中心稱，將把這起個案通報世界衛生組織，並呼籲香港市民尤其是暴露風險較高的人士採取預防措施，避免與懷疑感染猴痘的人或動物有密切接觸。如出現皮疹、發燒、發冷、淋巴結腫大、疲乏、肌肉痛及劇烈頭痛等猴痘症狀，應盡速就醫。

通報強調，猴痘一般不會經空氣或飛沫傳播，也不會經社交接觸傳播，良好的個人及手部衛生有助預防經接觸感染病毒。

香港衞生署已自去年10月5日起，為高風險群組提供接種猴痘疫苗的計劃，包括曾有高風險性行為，如擁有多重性伴侶、性工作者、過去12個月有性傳播感染史；負責照顧猴痘確診病人的醫護人員等四類人士，可自願接種猴痘疫苗。