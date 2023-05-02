▲國民黨立委李貴敏。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者江采蓁／綜合報導

星宇航空董事長張國煒日前批評台灣政府不太重視觀光，嚴重落後新加坡，交通部長王國材則回應，希望大家能看到政府的努力。對此，國民黨立委李貴敏則質疑，政府真的有在推廣觀光？並提出台灣觀光關鍵問題就是，所有事情其實都是民間在做，政府只淪為剪彩嘉年華會就沒有了，實在讓人啼笑皆非！

李貴敏1日在臉書坦言，政府不必用太多心，只多用一點點心，能像泰國政府一樣去整合資源與優勢，就可以很容易透過觀光、透過飲食，把台灣的產品、特色、文化，林林總總東西全都帶出去，而不是像現在這樣，大家腦筋裡面想到台灣，就是半導體、就是IC。她提到，IC固然很重要，是我們的護國神山，但更重要的東西，我們更引以為豪的，其實是我們的歷史文化，因為這些東西不是現代生產的，不是可以取代的，至於政府，則是要做很好的平台，讓我們的業者能夠去發揮。

「試問，政府真的有在推廣觀光、推廣美食上做出成績了嗎？」，李貴敏舉例，每年在德國、瑞士、新加坡、韓國都有很多國際烹飪大賽，我們每年一萬多人次的廚師、學生出國去比賽，外國團體參與更是踴躍，成為觀光盛事；像新加坡每年湧進去看食品展的旅客數以萬計，對新加坡國家旅遊的宣傳、周邊產業的宣傳是多大的效應，可是台灣卻為什麼沒有一個國際性大賽呢？

李貴敏強調，台灣不會比這些國家差，可是沒有人重視這個事情，所以現在台灣真正問題所在，是所有事情其實都是民間在做。她批評，政府好像只關心一件事情，就是選舉，加上專業被政治取代，外行越辦越不行，活動淪為高官剪剪彩的嘉年華會就沒有了，實在讓人啼笑皆非！