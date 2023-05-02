柏林愛樂第一首席強勢登台　巡演首站5／7屏東演藝廳

▲樫本大進與巴克斯音樂會 。（圖／屏東縣政府文化處提供）

記者陳崑福／屏東報導

在柏林愛樂擔任樂團首席至今超過15年，曾經與世界許多知名樂團合作，包括俄羅斯國家樂團、NHK交響樂團、波士頓交響樂團及巴伐利亞廣播交響樂團等大型管弦樂團的日本籍小提琴家樫本大進，睽違4年再度登台，與搭檔義大利籍鋼琴家阿萊西奧.巴克斯合作演出，5月7日下午2時30分於屏東演藝廳，為台灣巡演拉開序幕。

樫本大進曾於1993年獲得曼紐因國際青少年小提琴大賽首獎，1994年獲得科隆國際小提琴比賽首獎，1996年獲得克萊斯勒國際小提琴比賽首獎，同年也成為隆．提博大賽有史以來最年輕的冠軍得主。2007年起，樫本大進擔任在赤穗市與姬路市舉辦「橋」音樂節的音樂總監。2009年起獲聘為柏林愛樂的樂團首席至今。

阿萊西奧.巴克斯1997年贏得濱松國際鋼琴比賽首獎；2000年他更在里茲鋼琴大賽一舉掄元。2009年，巴克斯獲紐約林肯表演藝術中心授予「艾佛瑞．費雪藝術職涯獎助」。期間屢獲各大音樂節邀約，並經常與艾克斯、約夏．貝爾、嘉碧妲、伊瑟利斯、樫本大進、今井信子、魏德曼等人合作室內樂。

屏東縣政府文化處表示，樫本大進與巴克斯二人曾於2015年受邀於屏東演藝廳開館營運前的暖場系列演出，實驗劇場大廳滿場觀眾齊聚一睹國際音樂家風采；時隔8年二度到訪屏東，於音樂廳內演出，國際級大師加上國際級水準場館音響效果的完美搭配絕對不容錯過，兩人將帶來莫札特、布拉姆斯、及普羅高菲夫的精選作品，樫本大進將以精湛的琴藝，使用1674年義大利瓜奈里名琴演出。售票資訊請上兩廳院文化生活Opentix售票網查詢。