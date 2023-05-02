裝修變危樓！200多人凌晨緊急撤離　目擊者痛罵：整棟樓廢了！

▲哈爾濱一處社區大樓3樓施工操作不當，搞廢整棟大樓。（圖／翻攝 上游新聞）

記者任以芳／綜合報導

好好的住家瞬間變危樓，大陸哈爾濱市松北區日前發生離譜工安事件，超過200多人一夜之間無家可歸，原因竟然是施工隊拆穿了承重墻，造成牆體裂開到21層，整棟樓幾乎廢了。

綜合陸媒報導，該事件發生於上個月28日白天，哈爾濱松北區裕民街道一處社區大樓傳出巨響，附近店家、路人目擊大樓牆體被貫穿一個大洞！隔天淩晨一點多，社區大樓240多戶業主、住戶被緊急疏散，臨時安置到附近的酒店賓館。

這起事件非牽動上百條人命安危，當地警方和政府相關建築勘查單位立刻介入調查，原來是某位業主盤下三樓，準備開健身房，裝修時施工隊竟然把承重牆砸穿，涉事居民樓下，周圍有賓館、網咖、火鍋店等多家商鋪，涉事業主已經被警方逮捕。

目擊者指證歷歷，「那天經過覺得奇怪，幾種大型機器齊上陣，最後把居民樓搞廢了」、「承重牆拆了立刻裂開，鬧得業主人心惶惶」、「普通鎬子打不動，這家夥（施工隊）直接上專業的拆遷鉤機。」

▲大樓承重牆結構被破壞。（圖／翻攝 上游新聞）

相關專業人士也評估，「從建築學的角度來講，這樓廢了。應力已經重新分配了，結構體系轉變了，補回去也沒用，這是危害公共安全！」

事發後，物業在業主群裏貼出緊急通知，「於B棟2單元3層業主裝修觸碰承重牆，導致 2單元4樓、6牆體開裂，為了大家的人身安全，現進行緊急疏散撤離！家中禁止留人，等待明日進一步通知，通知後仍未自行離家疏散的後果自負。」

大樓承重墻是安全關鍵，3樓業主把承重墻拆壞，導致大樓居民安全受影響。目前最新進度，哈爾濱松北區城市管理和行政綜合執法局接到「擅自拆改房屋承重牆」的舉報，立刻介入調查，責令當事人停止違法行為，對當事人進行立案調查，將依法依規從重追究相關責任人責任。

同時，會同相關部門對拆改的牆體進行安全支護，請專業人員安全鑒定，制定拆改牆體恢復方案。