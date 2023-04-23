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3次地震淪危樓拆除棲身社區活動中心　新建南投市立圖書館動工

▲南投市立圖書館經3年籌備終於動工。（圖／南投市公所提供）

▲南投市立圖書館經3年籌備終於動工。（圖／南投市公所提供）

記者高堂堯／南投報導

南投市立圖書館20多年來歷經921等3次地震，淪為危樓並拆除，而新館經3年時間籌備，21日終於動工，預計民國113年底完工落成；市公所表示，屆時5萬多冊藏書將迎來新家，也會是一間全新共享式的圖書館、讓市民終身學習的場域。

南投市長張嘉哲當天邀請縣長許淑華、前市長暨縣議員宋懷琳、立委蔡培慧、教育部簡任秘書魏仕哲、國立公共資訊圖書館副館長賴忠勤等多位來賓，與公所同仁及地方居民觀禮下開工動土。

市公所指出，舊址在育樂路100號的市立圖書館於85年籌創設置、88年主建物興建完工，但還未驗收就受到921大地震襲擊而嚴重受損，經建商重新補修後，於91年底正式營運啟用，但僅過11年，102年時遭逢327、602兩次地震，導致圖書館被評估為危樓；於106年拆除完畢，書籍、人員等則暫遷至漳興社區活動中心的臨時圖書館，營運至今。

▲立委蔡培慧於110年政院中辦執行長任內促成教育部補助南投市立圖書館重建。（圖／蔡培慧服務團隊提供）

▲立委蔡培慧於110年政院中辦執行長任內促成教育部補助南投市立圖書館重建。（圖／蔡培慧服務團隊提供）

市公所於108年宋懷琳市長任內，爭取教育部「建構合作共享的公共圖書館系統中長程個案計畫」項下子計畫「建立縣市圖書館中心實施計畫」之「提升公共圖書館閱讀環境計畫」；經109年提案、蔡培慧在110年擔任政院中辦執行長時，教育部同意部分補助111至113年經費9000萬元，加上公所自籌金額，總經費約1億5000萬元，之後完成基本設計、細部設計、招標決標等階段性工作。

▲南投市立圖書館經3年籌備終於動工。（圖／南投市公所、蔡培慧服務團隊提供）

市公所表示，新建圖書館規劃地下1層、地上4層，共計5層建築樓層，地下一樓為停車場與機房、一至三樓分別為兒童樂齡閱覽區、開架書庫區與青少年閱覽區，四樓為文藝展示區，總樓地板面積約891坪，為RC造，館內可提供館藏10萬餘冊。

張嘉哲表示，未來會把圖書館規劃成南投市學習的重要指標，結合幼兒園和學校、店家、團體等，並與縣立圖書館、中興新村圖書館合作打造「南投教育城」，使南投市處處有學習的地方，讓全國的家長把南投視為教育孩子的首選。

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