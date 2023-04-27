奇萊東稜失足男獲救！輕微腦震盪無法走 　2隊警消護送下山

▲▼受傷男子由2隊警消人員護送下山就醫。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

一行6人登山隊伍攀登奇萊東稜，其中有1名52歲男性山友，25日於攀登奇萊東稜末段路線時行經江口山（富田山）途中，不慎跌落邊坡手部受傷且有輕微腦震盪，26日上午在2隊搜救人員護送下於下午4時左右出登山口，隨即由救護車送醫治療，無生命危險。





花蓮消防局25日近11時獲報，立即由第一大隊即集結第一梯次搜救人員上山救援，考量傷者傷勢不明、事故地點偏遠，為爭取救援時效，於搜救計畫上擬定第一梯次分兩小組，第一組快搜小組先行前往接觸患者，第二組後勤背負小組及家屬自行聘雇登山協作尾隨支援。

快搜小組搜當天17時搜救途中遇該隊伍同行友人，轉知傷者已上拉至步道上，頭部有輕微腦震盪的情況暫時無法行走，生命徵象穩定無立即危險性，因山區起霧颳大風，決定於研海林道0K索道流籠頭處先行紮營待明早續行任務。

26日07時初第二梯次帶隊前往支援第一梯次人員，第一梯次搜救人員同時於當日6時出發前往搜救，並於09時05分於待救座標位置處接觸受傷之沈姓男子，評估其生命徵象安全無虞後以繩索確保協助護送其緩步下山，並於13時於第一索道頭與第二梯次人員匯合後繼續護送傷患，16時05分到達岳王亭登山口後由新秀93車將傷患送往慈濟醫院救治。



花蓮縣消防局表示，奇萊東稜屬於登山高難度的百岳四大障礙路線，登山活動除了結伴同行之外應衡量自身體能狀況，並準備可供緊急迫降、就地避難待援的裝備（如個人帳、求生毯、緊急生火的器材、雨衣、禦寒外套含中層衣、行動糧等），同行也應有熟悉路況之領隊、嚮導陪同緊急照護，給予傷患基本的心理支持與信念等待救援，並妥適地規劃適當的登山行程，避免造成自身安全危害之狀況發生。

