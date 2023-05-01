新北三和國小80周年校慶！世代傳承心連心　食農共好新美學

▲三和國小80周年校慶「世代傳承心連心」。（圖／新北市三和國小提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市金山區三和國小於4月29日創校80周年校慶，今年校慶主軸在於「世代情感的聯繫與傳承」，規劃校友回娘家、親師生共創校慶主意像、全校齊跳新舊國民健康操、三和有禮、全校性混齡之大隊接力與趣味競賽，以及親子藍曬夜燈DIY等，透過人與人的甜蜜互動，留下世代傳承的感動時刻與難忘回憶。

三和國小創校80周年校慶，系列活動中包含校友回娘家、主活動的學生創意進場、「穗穗平安」師生校友共同創作主意像陶版揭彩、世代同校家庭頒獎、齊跳新舊國民健康操、全校親師生混齡大隊接力及趣味競賽等。同時邀請從事爆米香工作，已有30多年經驗的黃銀河先生到場，爆出美味的爆米香無限供應品嚐，彩田友善農作也特別響應學校力行無毒友善的食農教育。

▲三和國小校友回娘家。

「穗穗平安」主意像陶版創作的靈感，是來自三和國小長期推動無毒友善稻米耕作的理念，希望將師生們生活經驗中，最常接觸的稻穗，透過駐校藝術家賴國林老師的指導，將其透過陶版彩繪的方式呈現，除了突顯三和國小食農教育的發展特色，也期待將「平安」的祝福意涵，祈願大家都能平安幸福的生活。

學校也為貴賓準備了「三和有禮」獨家限量禮盒，盒中有「三和好穀粒米磚」、「一鳴驚人小樹蛙」、「金山八景藍曬明信片」以及「美哉三和璀璨八十金穗意象藍曬方巾」，所有的禮品都來自駐校藝術家李賜民老師、賴國林老師以及永福國小邱文仕老師對於孩子的指導。

▲「三和有禮」獨家限量禮盒。



此外，有感於家長及校友對於學校的支持，學校也特別準備了「世代傳承」的紀念獎座，公開表揚兩代、三代及四代同校的家庭，家長會長簡志圳表示，學校團隊真的很用心，為歷代同校的家庭準備了這麼棒的獎項，相信三和國小家長們的凝聚力，一起與學校帶好每一位孩子。



在校慶中，最讓人感到刺激及有趣的大隊接力與趣味競賽，學校也將混齡教學的精神，放進比賽內容中，全校103位孩子（含幼兒園）被打散年級，分為紅、黃、藍、綠四隊，每一隊都有各年級的孩子，再加上家長校友及老師的加入，讓全校親、師、生不分你我，全部玩在一起，在情感上融為一體，全部都是第一名。

▲混齡大隊接力。



學校也邀請邱文仕老師帶領6年級的9位孩子，在二樓活動中心辦理親子食農藍曬夜燈DIY親子學習活動，報名參加的親子超過50組，剛好讓已經學會藍曬技巧的6年級孩子，有機會展現自己美學實作力，順利協助每一組親子，應用校園裡的食農素材，完成獨一無二的三和食農藍曬夜燈，增添更多探索趣味。



校友林麗清表示，能回來三和國小參加校友回娘家及校慶活動，心中滿滿感動，看見自己心中最愛的母校依舊活力十足，學弟妹的表現超優質，深深以三和校友為榮，未來有機會、有時間，會帶更多的校友回來三和為學弟妹們加油。



校長陳紹賓表示，三和國小能在金山穩定發展80年，要歸功於歷任校長、家長會及教職員工對於孩子的無私奉獻，感謝全體親師生及校友的踴躍參加，實現了心連心的情感串連目標，讓三和人的情感在校慶活動無比緊密，美哉三和，八十璀璨不凡；放眼百年，一定輝煌可期。

▲▼齊跳新舊國民健康操。