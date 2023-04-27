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美菲歷來最大規模軍演　演練發射火箭擊沉敵艦

▲▼美菲聯合軍演實彈發射海馬士高機動性多管火箭。（圖／路透）

▲美菲聯合軍演實彈發射海馬士高機動性多管火箭。（圖／路透）

文／中央社

美國和菲律賓舉行的歷來最大規模聯合軍事演習進入尾聲，今天朝南海上一艘代表敵方的船艦發射一連串的火箭，以擊沉敵艦。

根據法新和路透社報導，這是美菲兩國年度「肩並肩」（Balikatan）聯合軍演首次在爭議性的南海進行聯合實彈演習，地點就在位於距黃岩島航程僅數小時之處。菲律賓聲稱擁有主權的黃岩島已遭中國占領逾10年。

菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr）和美菲官員坐在瞭望塔，觀看這場在菲國首都馬尼拉以北區域舉行的實彈演習。

美國陸戰隊公共事務軍官曼魏勒中校（Nick Mannweiler）說：「今天上午沒有好萊塢的特效，這是老式的訓練。」

法新社報導，這場實彈演習以美軍高機動性多管火箭系統（HIMARS，簡稱海馬士）朝一艘停泊在距離岸邊約22公里的菲律賓海軍除役護衛艦，發射一連串火箭砲，目標是擊沉這艘代表敵方朝菲律賓沿岸駛近、船齡數十年的船艦。

隨後砲兵單位沿著草地列隊向離岸10公里的海面浮筒發射火箭彈。

F-16戰隼（Fighting Falcon）戰鬥機、AH-64阿帕契攻擊直升機、以及菲國空軍的FA-50戰機也都參與這項演習。

曼魏勒告訴法新社，一架小型私人飛機闖進演習區域，導致演習一度暫停。

今年的美菲聯合軍演將於28日結束，這次總計有1萬7000名官兵參與，為兩國歷來最大規模的演習，顯示這兩個防禦夥伴在菲國前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）時期經歷了一段反美緊張時期後，重新建立關係。

菲國總統小馬可仕預計下週出訪華府，他打算和美國總統拜登（Joe Biden）討論1951年菲美共同防禦條約（Mutual Defense Treaty）。小馬可仕認為在面臨緊張升高的情勢下，菲美共同防禦條約有必要調整。

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