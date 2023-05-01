人妻和爸斷絕關係！婆婆聽原因驚「從此不敢作妖」　全場狂讚：高招

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／CFP）

記者朱祖儀／綜合報導

婆媳關係一直是難解問題，但沒想到竟有神操作！一名人妻透露，最近和爸爸大吵一架，甚至鬧到「斷絕關係」。事後她將此事分享給婆婆，沒想到對方聽到後瞬間變臉，從此不敢再作妖。許多網友看到她的做法後，紛紛大讚「太聰明了！根本劍指婆婆！」

原PO在臉書「毒姑九賤婆媳討論區」透露，她最近主動和婆婆提起，自己和爸爸斷絕來往的事情，對方聽到之後相當疑問，她便娓娓道來事情的緣由。

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原來是因為爸爸喝完酒之後，把弟弟女友趕出門，她得知後相當生氣，便罵說「太過分了，看不慣不要看就好。這樣欺負別人家女兒，你自己也是有女兒，半夜三更給人趕出去好不好？你會老她會大，以後你是要跟兒子媳婦生活的，我們嫁出去的女兒是管不了你們的，你現在欺負人，等你老了你就知道，看人家怎麼收拾你」，爸爸被責罵後就氣得和她斷絕關係。

原PO說完來龍去脈後便望向婆婆，「看婆婆的表情就知道她在快速回憶，她這麼多年對我的行為」，不過婆婆還是試圖教訓她，說「妳怎麼可以這樣跟長輩說話，他是妳爸」，可惜下秒又敗下陣來。

原PO隨即反擊，指出「當人長輩要有個長輩的樣子，這種的得不到尊重，不是年紀大一點就可以得到尊重，那也得看品行，不要仗著年紀就欺負年輕人」，最後更嗆長輩要懂得知足。婆婆聽到後瞬間無言，在那之後脾氣也變得平和許多，「有時候忍不住想作妖，下一刻也突然就收起來」。

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／CFP）

許多網友看到後紛紛笑說，「讚，連婆婆一起修理」、「不錯，至少還有意識到要反省」、「好個指桑罵槐」、「小故事大啟發」、「我一直很討厭什麼事都搬出敬老尊賢這句話，這句話只適合用在對的人，不是每個老人都適用」、「一次訓兩個！聰明」、「尊重是基本，不是年紀大就可以倚老賣老，讓人很不想尊重」、「這樣也是等於說給婆婆聽，叫她別太過火，不然老了她就知道了，高招」。