他陪產檢跟名醫講「悄悄話」內容曝　妻轉頭貓一拳

▲蘇怡寧對孕婦說，「平常要盡量保持心情愉快，寶寶才會健康喔。」（示意圖／記者姜國輝攝）



記者陳俊宏／綜合報導

一名人夫陪妻子去做產檢，跟婦產科名醫蘇怡寧說「悄悄話」，請醫師提醒老婆，懷孕不要常生氣。蘇照做並分享結局，「媽咪立刻轉頭貓她老公一拳，『還不都是你氣我的，叫你不要常常惹我生氣，你不會聽是不是』？」

蘇怡寧25日在臉書說，雖然壓力很大，但說實話，他真的還滿喜歡老天爺給他這份工作，前兩天，一位先生陪老婆來產檢。

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蘇怡寧表示，這位先生趁老婆進去準備做檢查時，小聲跟他說，「蘇醫師、蘇醫師，拜託你跟我老婆說，懷孕不要常常生氣，要保持心情平靜。」

蘇怡寧指出，等孕婦做完檢查出來後，「我只好非（ㄇㄟˋ）常（ㄓㄜ˙ ）嚴（ㄌㄧㄤˊ）肅（ㄒㄧㄣ）跟媽咪說，平常要盡量保持心情愉快，寶寶才會健康喔。」他寫道，「沒想到媽咪立刻轉頭貓她老公一拳，『還不都是你氣我的，叫你不要常常惹我生氣，你不會聽是不是』？」

「然後咧？沒有然後了！」蘇怡寧提到，「我希望兩個星期後還會見到這位先生，一定要好好的，我熱愛我的工作。」

此文獲得超過2.2萬人按讚，許多網友笑說，「媽咪貓過老公，心情自然就會愉快」、「我懷疑我老公也有偷偷跟我產檢醫師串通」、「老公自己挖的坑自己跳」。