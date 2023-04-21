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林思宏酒駕被抓！蘇怡寧痛心「這輩子最掙扎的時刻」：我會負責任

蘇怡寧記者會（圖／記者張一中攝）

▲蘇怡寧表示，自己目前面臨這輩子最掙扎的時刻。（圖／ETtoday資料照）

記者柯振中／綜合報導

禾馨前營運長林思宏10日凌晨酒駕被抓，訊後被依照公共危險罪移送法辦，消息掀起社會熱議。對此，禾馨集團創辦人、婦產科醫師蘇怡寧21日晚間表示，「這大概是我這輩子最掙扎的時刻了」，他將負起管理者、父兄的責任，「任何的責罵我都接受，我沒有教好就是我的錯。」

林思宏酒駕的新聞曝光後，引起社會各界討論，他本人為此連續發布3篇貼文致歉。蘇怡寧稍早也透過臉書喊話，「我真的很痛心，我已經跟大家說多少次了，就是不可以」，也直言欠了社會一個交代。

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▼林思宏酒駕被抓，蘇怡寧痛心喊「我會負起管理者和作為一個父兄的責任」。（資料照／記者黃哲民攝）

▲▼禾馨醫療集團婦產科醫師兼營運長林思宏因涉詐保案到台北地院出庭。（圖／記者黃哲民攝）

時隔約9個小時左右，蘇怡寧又在臉書發布貼文致歉，「抱歉，停更兩天，讓我沉澱一下把事情處理好」，如今面對的事情，是他這輩子最掙扎的時刻，現在的狀態也讓他無法接受，「我無法控制所有事情，但我有責任。」

蘇怡寧沮喪地說，他愧對自己的社會責任，也十分掙扎該如何是好，但不會逃避這件事，「我會負起管理者和作為一個父兄的責任」，無論是任何責罵他都接受，「我沒有教好就是我的錯」，可見對酒駕這件事感到十分痛苦。

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