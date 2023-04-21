林思宏酒駕被抓！蘇怡寧痛心「這輩子最掙扎的時刻」：我會負責任

▲蘇怡寧表示，自己目前面臨這輩子最掙扎的時刻。（圖／ETtoday資料照）



記者柯振中／綜合報導

禾馨前營運長林思宏10日凌晨酒駕被抓，訊後被依照公共危險罪移送法辦，消息掀起社會熱議。對此，禾馨集團創辦人、婦產科醫師蘇怡寧21日晚間表示，「這大概是我這輩子最掙扎的時刻了」，他將負起管理者、父兄的責任，「任何的責罵我都接受，我沒有教好就是我的錯。」

林思宏酒駕的新聞曝光後，引起社會各界討論，他本人為此連續發布3篇貼文致歉。蘇怡寧稍早也透過臉書喊話，「我真的很痛心，我已經跟大家說多少次了，就是不可以」，也直言欠了社會一個交代。

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▼林思宏酒駕被抓，蘇怡寧痛心喊「我會負起管理者和作為一個父兄的責任」。（資料照／記者黃哲民攝）



時隔約9個小時左右，蘇怡寧又在臉書發布貼文致歉，「抱歉，停更兩天，讓我沉澱一下把事情處理好」，如今面對的事情，是他這輩子最掙扎的時刻，現在的狀態也讓他無法接受，「我無法控制所有事情，但我有責任。」

蘇怡寧沮喪地說，他愧對自己的社會責任，也十分掙扎該如何是好，但不會逃避這件事，「我會負起管理者和作為一個父兄的責任」，無論是任何責罵他都接受，「我沒有教好就是我的錯」，可見對酒駕這件事感到十分痛苦。