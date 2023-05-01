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富藝斯春季拍賣　溥儀御藏百達翡麗、寶格麗118.35克拉奇蹟藍寶現蹤台北預展

▲▼ 富藝斯春季拍賣　溥儀御藏百達翡麗、寶格麗118.35克拉奇蹟藍寶現蹤台北預展 。（圖／品牌）

▲左：百達翡麗，型號96QL，鉑金月相小三針腕錶，備日期、星期顯示、扇面錶盤、玫瑰金柳葉指針、1937年製。清朝末代皇帝愛新覺羅溥儀藏品，估價逾25,000,000港元。
右：寶格麗，118.35克拉「斯里蘭卡皇家藍」天然藍寶石配鑽石項鏈，藍寶石未經加熱處理，2004年，估價24,000,000~35,000,000港元。

圖、文／香港商富藝斯拍賣提供

富藝斯香港「珠寶和翡翠」及「名錶薈萃—香港XVI」春季拍賣將於5/6~5/7在台北BELLAVITA寶麗廣塲《藝文空間》舉行拍賣預展，為藏家展示本季的精選拍品。本次預展將呈獻兩件重磅拍品，包含一枚曾由清朝末代皇帝溥儀珍藏之百達翡麗腕錶，以及來自寶格麗的118.35克拉「斯里蘭卡皇家藍」天然藍寶石配鑽石項鏈。此外，富藝斯亦將同場展出來自經典鐘錶品牌及獨立製錶師的珍稀傑作，以及多款令人心馳的絕美珠寶。

末代皇帝珍藏首次面世

富藝斯鐘錶首次亮相清朝末代皇帝愛新覺羅·溥儀曾擁有的數件珍藏，包含極為珍罕的百達翡麗型號96 Quantieme Lune腕錶、溥儀親自題詩的紙扇、一系列水彩畫、溥儀的筆記本、以及一本皮材質封面的孔子《論語》。這枚具有傳奇色彩的百達翡麗型號96QL配有全曆及月相顯示，極具品牌歷史價值，可謂在市場上露面最重要的百達翡麗古董錶之一。

珍罕百達翡麗、獨立製錶師展現極致工藝

百達翡麗於1981年推出的型號3450自動萬年曆腕錶繼承了前身型號3448，不僅精進機芯，更完美地結合了百達翡麗的極致工藝與美學，讓鐘錶愛好者愛不釋手。型號3450的生產僅持續了短暫四年，而生產期間黃金版本僅約產出248只，是百達翡麗製錶史中最稀有的型號之一，備受鐘錶藏家追捧。

除了經典鐘錶品牌，富藝斯亦將呈現一只來自Rexhep Rexhepi的限量腕錶。曾在百達翡麗擔任學徒的Rexhep Rexhepi受到Philippe Dufour和Kari Voutilainen等鐘錶界鉅子高度評價，成為了新一代年輕獨立製錶師的領軍人物，以其精湛工藝震撼業界。2018年，Rexhepi推出首款「Chronomètre Contemporain」腕錶，反映其古今皆宜的美學，屢獲殊榮。本次呈現的這枚玫瑰金版本拍品是限量發行25枚中的編號第20號，配件齊全。

▲▼富藝斯,拍賣,珠寶。（圖／富藝斯提供）

▲ 左：百達翡麗，型號3450，十分重要罕有，黃金自動萬年曆腕錶，備閏年、月相顯示，1985年製。附原裝證書、錶盒，估價1,600,000~3,150,000港元。
右：Rexhep Rexhepi，「 Chronomètre Contemporain 」型號 RRCC01，極度精細罕有，限量版玫瑰金小三針腕錶，備黑色大明火琺瑯錶盤、歸零功能，限量發行25枚，編號20號，約2022年製。附原裝證書、錶盒，估價 1,600,000~3,000,000港元。

118.35克拉藍寶奇蹟初登拍場

本次珠寶拍賣以寶格麗於2004年打造的一條瑰麗項鏈領銜，作品中心重達118.35克拉的天然「皇家藍」斯里蘭卡藍寶石由寶格麗二十年前親至產地蒐集，無比珍貴。寶格麗高級珠寶系列只選用近乎完美的寶石，此顆藍寶石在瑞士Gübelin寶石評分（Gemstone Rating）取得將近滿分98分的傲人成績，被評定為藏家趨之若鶩的「皇家藍」色級，在此等重量未經任何加熱處理的藍寶石中更見罕有。這件堪稱藝術品的珠寶體現了大自然界的奇蹟、義大利著名珠寶商的精湛工藝，以及稀珍寶石收藏的至高標準，絶對是世代傳承的重要瑰寶。

同場登拍的另有一件梵克雅寶的經典「拉鏈」項鏈，揉合了高訂服裝及高級珠寶的元素，仿佛向法國巴黎這個優雅時尚之都致敬。這條經典的「Zip」項鏈選用了暖和的粉紅金打造許多的小細節，鑲嵌粉紅剛玉及鑽石各有質感特色，值得珍藏。

此次預展還將展示卡地亞的經典「Tutti Frutti」作品，兩枚花籃別針製於裝飾藝術時期，採用當時流行的水晶、縞瑪瑙及鑽石打造黑白基本配色，再以雕刻的寶石點綴，呈現絢麗的色彩。因為每件「Tutti Frutti」珠寶所鑲嵌及採用的雕刻寶石都不一樣，每件「Tutti Frutti」作品都是獨一無二。

▲▼富藝斯,拍賣,珠寶。（圖／富藝斯提供）

▲ 左：梵克雅寶，K粉紅金配粉紅剛玉及鑽石「Zip」項鏈，估價1,200,000～2,000,000港元。
右：彩色寶石配鑽石及水晶「Tutti Frutti」別針一對，卡地亞，1920年代，估價480,000～680,000港元。

香港2023年珠寶、翡翠和鐘錶拍賣

台北預展
5月6日至5月7日 （六、日）11am - 6 pm
BELLAVITA 寶麗廣塲 B1《藝文空間》
台北市信義區松仁路28號

參觀查詢
電話：(02) 2758-5505
電郵：taiwanoffice@phillips.com

phillips.com
 

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