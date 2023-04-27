拍賣會來了！宜蘭透天法式莊園別墅「4層樓+雙車位」　底價曝光

▲宜蘭拍賣壯圍法式莊園別墅。（圖／記者游芳男翻攝）

記者游芳男、劉人豪／宜蘭報導

法務部行政執行署宜蘭分署，將於5月進行聯合拍賣會，不僅有華廈、萬坪林地等物件，還有宜蘭壯圍法式莊園透天別墅，屋齡約5年、80坪，以底價1900萬元進行一拍，換算每坪約24萬元。

▲▼地下一樓至地上三樓法式莊園別墅備受矚目。（圖／記者游芳男翻攝）

宜蘭分署指出，將於5月1日上午11時，於宜蘭分署基隆行政執行官辦公室舉辦不動產拍賣會，拍賣基隆市中山區及仁愛區、雙溪、瑞芳、金山多筆不動產。其中新北市金山區頂角段竹子山腳小段65地號約2萬8163坪土地，本次以底價7100萬元、每坪約2522元價格進行一拍。基隆市中和路168巷11弄17號4樓約26坪建物，本次以底價341萬元、每坪約13萬元進行一拍，值得一看！

▲拍賣的基隆市中和路4樓建物。（圖／記者游芳男翻攝）

▲拍賣的新北市萬坪林地。（圖／記者游芳男翻攝）

另外於5月2日下午3時，於宜蘭分署舉辦不動產拍賣會，拍賣宜蘭頭城、壯圍多筆不動產及行動釣魚箱、活餌箱等。其中詢問度最高的壯圍鄉大福路二段281巷8弄8號地下一樓至地上三樓法式莊園別墅備受矚目。這棟鄉野間的透天別墅屋齡約5年、80坪，本次以底價1900萬元進行一拍，換算每坪約24萬元，地下一樓有雙停車位、空間寬敞舒適，週邊田野風光視野極佳、青山綠海盡收眼底，為法拍市場不可多得的稀有物件。

宜蘭分署定期於每個月第「一」週星期「二」下午「三」時舉辦聯合拍賣會，更多拍賣資訊，請參閱分署官網（http://www.ily.moj.gov.tw）或法務部行政執行署拍賣公告查詢系統（http://www.tpk.moj.gov.tw）相關拍賣訊息！