嘉義林區管理處112年度模範勞工　6人年資都超過25年

▲嘉義林區管理處表揚112年度模範勞工 。（圖／嘉義林區管理處提供）

記者翁伊森／嘉義報導

「五一勞動節」將至，林務局嘉義林區管理處公開表揚112年度模範勞工，由處長張岱親自頒獎，嘉勉同仁的辛勞。本次獲頒模範勞工為技術士鄭明章、顏明禮、業務士鄭萍萍、技術士李元凱、陳文正及蕭吉男等6人。

▲技術士鄭明章執行森林火災救災工作 。（圖／嘉義林區管理處提供）

獲獎人在嘉義林管處服務年資都超過25年以上，對於轄區林地與業務皆相當熟稔；不論面對險峻地形、多變氣候的執勤環境，仍兢兢業業，無畏無懼地投入森林火災救災、山域救援、移除外來種或高山偏遠巡視等工作，並隨時配合警方查緝盜伐，共同打擊山老鼠，無愧為山林守護者。

▲業務士鄭萍萍支援工程業務 。（圖／嘉義林區管理處提供）

此外在居民溝通能秉持為民服務的精神，共同協商解決問題，親力親為更屬難得。其中技術士鄭明章同時獲選為「林務局模範勞工」；技術士顏明禮則同時當選「嘉義市模範勞工」；業務士鄭萍萍亦同時當選「嘉義市總工會模範勞工」。

▲技術士蕭吉男深入山區執行長程巡護工作。（圖／嘉義林區管理處提供）

張岱除恭賀每位獲獎人外，並表示每位獲獎同仁都是多年辛勤耕耘；基層同仁一直是維護山林重要基石，也是嘉義林管處重要的人力資產，感謝同仁們的努力付出與貢獻，期許大家能將自身專業與經驗傳承，讓守護山林工作能延續下去，共同實踐人與自然和諧共存的永續經營願景。

▲技術士顏明禮執行轄區造林撫育業務。（圖／嘉義林區管理處提供）