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巴基斯坦「性侵女屍案」頻傳！　父母慟將女兒墳墓上鎖

▲▼ 巴基斯坦「戀屍癖犯」姦屍案頻傳！　父母慟將女兒墳墓上鎖。（圖／推特／saeedullan_b）

▲巴基斯坦出現將墳墓上鎖的奇景。（圖／推特／saeedullan_b）

記者王佩翊／編譯

巴基斯坦近年性侵率不斷上升，平均每2小時就有一名婦女遭到性侵，甚至經常出現戀屍癖案件。當地也延伸出一個詭異的現象，父母為了不讓女兒死去後還要遭人侵犯，因此在墳墓上安裝鐵網，並且上鎖，以保持屍體的完整性。巴基斯坦2011年就曾經出現一名守墓人假借職務之便，性侵了至少48具女屍。

根據《每日郵報》報導，巴基斯坦出現一個詭異的新風氣，而背後則是藏著令人心痛的故事。當地有許多家庭開始在死去女兒的墳墓上安裝鐵製的網子並上鎖，而經過深入了解才得知，原來是因為該國「姦屍案」越來越頻繁，許多有戀屍癖的惡狼會挖掘墳墓，並性侵女屍，對家屬造成二度傷害。

報導指出，巴基斯坦作為一個對「以家庭為中心」的價值觀感到自豪的國家，卻出現女性墳墓被安裝鎖頭的現象，著實讓人心痛，也不禁讓整個社會為惡狼的行徑感到蒙羞。根據統計，在巴基斯坦，每2個小時就有一名無辜婦女遭到性侵。

《上帝的詛咒，我為何離開伊斯蘭教》一書的作者蘇爾坦（Harris Sultan）是一名前穆斯林，他將這種侵犯屍體的墮落行為歸咎於強硬的伊斯蘭教意識形態。他直言，「巴基斯坦已經成為一個好色、性挫折的社會，導致人們必須在墳墓上鎖才能防止死去女兒被性侵。」

巴基斯坦2011年就曾經發生一起戀屍癖案件，守墓人里茲萬（Muhammad Rizwan）坦承自己性侵了48具女性屍體。而根據國家人權委員會統計，有超過40%的巴基斯坦女性在其一生中，至少經歷過一次暴力。

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