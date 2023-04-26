新化義消顧問捐贈破壞器材及電動車滅火毯　提升消防人員救災效能

▲台南市新化區義消顧問林金池，捐贈一批破壞器材及電動車滅火毯予消防局第四大隊新化分隊，有效提升消防人員的救災效能。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市新化區義消顧問林金池，一直以來對消防隊事務十分支持，近年有感救災人員的辛勞，特別捐贈一批破壞器材及電動車滅火毯予消防局第四大隊新化分隊，將有效提升消防人員的救災效能，保障市民財產的安全。

這次捐贈的破壞器材及滅火毯將會運用在地震倒塌、車禍現場車輛固定及電動車滅火等救援時機派上用場，消防人員可使用破壞器材製作各類木材尺寸及大小用於災害現場的支撐固定，以利救災人員進入倒塌建築物中的狹小空間，並在安全的環境下搜救受困民眾，或在車禍搶救中穩固車體，以利救災人員搶救傷患；此外滅火毯的功用在於電動車火災時，消防人員可使用滅火毯，抑制有毒的濃煙及防止火勢擴大延燒，增強救災效率。

捐贈儀式由第四大隊長蔡國保大隊長，代表消防局長頒贈感謝狀，並感謝林金池顧問對消防工作的支持和幫助。捐贈的救災器材將使消防人員如虎添翼，挽救更多寶貴的性命，降低民眾生命財產損失，面對各種突如其來的災害，都能靈活運用這些救災破壞器材及用於電動車滅火時機。

消防局長李明峯更表示，消防局在市長黃偉哲的支持下一直積極強化特種搜救的救災能力，並提出創新的電動車輛滅火方法。非常感謝義消顧問等民間熱心公益的資源挹注，讓消防局能提供最優質的消防服務，確保民眾生命財產的安全。