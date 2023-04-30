嘉義市幼兒園辦定向越野　孩童親繪鐵馬道地圖和桌遊

▲第3屆幸福盃嘉油鐵馬道親子定向越野活動，吸引3百多位親子及社區民眾報名參加。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市立幸福幼兒園29日上午舉辦第3屆幸福盃嘉油鐵馬道親子定向越野活動，吸引3百多位親子及社區民眾報名參加，嘉義市市長黃敏惠親自到場為大小選手加油鼓勵，學校社區內里長及多位議員等貴賓也前來共襄盛舉，氣氛熱鬧。出發前，小小選手們以手繪的鐵馬道地圖和自製桌遊向現場貴賓解說鐵馬道豐富人文生態，展現生活中處處是課堂、時時在學習，將課程與社區緊密結合的教育力。

黃敏惠表示，幸福幼兒園持續深耕在地課程，重視學校與家庭及社區的密切合作，將學校旁社區民眾休閒活動的場域，轉化為學校最大的學習區，老師帶著孩子從學校走入社區，不僅拓展幼兒視野，也培養孩子對生活環境的認識與認同，今天的鐵馬道定向越野活動不僅有孩子設計的尋寶地圖，就連選手的號碼布、獎牌和證書也是由孩子親手繪製，別有童趣。師生們一同設計鐵馬道的問題，例如「鐵馬道旁的石猴在演奏什麼樂器？」、學校與鐵馬道的相對位置等有趣提問都成為題目，讓孩子將學習歷程中對鐵馬道的認識轉化成一道道的題目，讓親子在解題的過程更加認識鐵馬道，非常有特色且讓人驚艷。

▲幸福幼兒園師生踏察鐵馬道，孩童向市長黃敏惠說明 。（圖／嘉義市政府提供）

幸福幼兒園表示，園方主辦的幸福盃嘉油鐵馬道親子活動已邁入第3年，每年的活動內容不斷推陳出新，結合課程元素玩出新的創意。繼去年的鐵馬道親子尋寶健行，小手牽大手在鐵馬道上蒐集小朋友創作的特色印章，親子尋寶健行的過程一步一腳印累積對鐵馬道的認識，引起廣大的迴響，大小朋友都感到意猶未盡。今年在眾所期待下，活動內容再創新，以「幸福小玩家，創意分享嘉」為主旨，運用孩子們在鐵馬道的學習軌跡，師生一同設計出25道和嘉油鐵馬道有關的題目，希望藉由定向越野的活動形式，鼓勵親子及社區民眾動起來，並透過解題的過程，累積對嘉油鐵馬道的認識。

教育處林立生處長提到，在地文化的教學需要透過不同環境，以互動參與式的教學方式，提供孩子們體驗在地文化的機會，啟發幼兒對環境的關懷及對在地文化的認同，幸福幼兒園耕耘在地課程的投入與用心，不僅建立學校與社區的好關係，也為鐵馬道注入嶄新的活力。

園長李鸝珍表示，嘉油鐵馬道沿線大樹林立，與幸福幼兒園的環境自然連結，就像從學校延伸至校外的綠帶，自然而然成為孩子學習環境的延伸，孩子們對鐵馬道的走讀及探索，從一開始運用五官感受先喜歡上生態資源豐富的鐵馬道，進而透過蒐集訊息、整理訊息，探究鐵馬道的自然、人文與歷史脈絡。

學校也邀請社區民眾一同參與師生共同規劃的鐵馬道定向越野活動，社區耆老游德發先生偕同孫女一同參與，游爺爺分享道：平日經常看到幼兒園的老師和小朋友在鐵馬道上學習，很開心可以參加這麼新鮮有趣的活動，透過解題也讓我們更加認識這條鐵馬道的生態及文化，幼兒園的孩子雖然年紀小，卻能透過分享活動傳承在地文化，真的很了不起。