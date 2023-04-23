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幸福幼兒園結合世界地球日　邀請耆老踏查走讀踏查鐵馬道

▲▼ 嘉義市立幸福幼兒園舉辦「嘉有囍事～鐵道風華80載，共譜幸福好騎跡」活動 。（圖／嘉義市政府提供）

▲嘉義市立幸福幼兒園舉辦「嘉有囍事～鐵道風華80載，共譜幸福好騎跡」活動，邀請社區長者一同走讀社區   。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市境之南有一條嘉油鐵馬道，總長3.5公里，在世賢路與民生南路站之間，正好與幸福幼兒園毗鄰，是幼兒園的孩子與老師走讀踏查的學習場域。幸福幼兒園的師生在鐵馬道探究的歷程，認識了鐵馬道的歷史起源，進而發現民國32年通車的舊鐵道，今年剛好滿80歲了，該園日結合2023世界地球日，於嘉油鐵馬道舉辦「嘉油喜事」慶祝活動，邀請社區長者一同慶祝「鐵道風華80載 共譜幸福好騎跡」。

▲▼ 嘉義市立幸福幼兒園舉辦「嘉有囍事～鐵道風華80載，共譜幸福好騎跡」活動 。（圖／嘉義市政府提供）

教育處林立生處長代表勇媽黃敏惠市長參與這場別開生面的喜事，林立生說：幼兒園的小朋友透過對嘉油鐵馬道的尋根及探究，發展出富有情感與在地特色的課程，此外，老師帶著幼童整理在鐵馬道收集到的訊息，開發出具有在地文化的鐵馬道桌遊及尋寶地圖，運用這些自創的產物與家人及社區分享，不僅寓教於樂，也能凝聚家人情感、活絡社區關係，別具創意與特色。
▲▼ 嘉義市立幸福幼兒園舉辦「嘉有囍事～鐵道風華80載，共譜幸福好騎跡」活動 。（圖／嘉義市政府提供）

為歡慶鐵馬道80歲生日，幸福幼兒園的孩子在4月22日世界地球日前夕跨班群共同策劃慶祝活動，不僅透過戲劇演繹鐵馬道的豐富生態及歷史起源、表演自創兒歌感謝鐵馬道，也透過愛的叮嚀邀請社區民眾一同守護嘉油鐵馬道。園方也邀請今年和鐵馬道一樣滿80歲的社區耆老蔡設訓爺爺分享記憶中的鐵馬道，將大家帶到鐵馬道上有火車行駛的年代，勾起現場許多長者的兒時記憶。

▲▼ 嘉義市立幸福幼兒園舉辦「嘉有囍事～鐵道風華80載，共譜幸福好騎跡」活動 。（圖／嘉義市政府提供）

園方表示，嘉油鐵馬道生態資源豐富，原先只是例行性活動中師生進行社區走讀的場域，但孩子們每次來到鐵馬道，都有好多的發現與疑惑，於是師生一同追根究柢，發展出一系列探究與解決問題的學習歷程。

幸福幼兒園園長李鸝珍說，幸福幼兒園具有得天獨厚的地理位置，坐擁嘉油鐵馬道豐富的自然生態與文化資源。孩子們走讀嘉油鐵馬道，探究其生態與歷史人文，在人與人、人與環境的溝通互動過程，展現出覺察探索、思考創新與關懷付出，並透過傳遞幸福的行動實踐力，玩轉出嘉油鐵馬道的新活力與心動力，建立學校與家庭及社區共學、共好、共榮的幸福好「騎」跡。

▲▼ 嘉義市立幸福幼兒園舉辦「嘉有囍事～鐵道風華80載，共譜幸福好騎跡」活動 。（圖／嘉義市政府提供）

社區民眾很開心能參與幼兒園師生一同為嘉油鐵馬道舉辦的嘉油喜事，不僅欣賞孩子們演出鐵馬道的故事、與孩子們一起玩鐵馬道桌遊，也乘上腳踏車，與幼童共騎鐵馬道。林立生處長表示：黃敏惠市長積極發展嘉義市的綠色運輸，有總長25公里的環市自行車道，而嘉油鐵馬道由鐵道改建，更是重要的文化資產，幸福幼兒園的師生能運用在地資源於學習課程中，且將課程中自創的產物分享給家人與社區長者，不僅讓嘉油鐵馬道亮起來，也能串起學校與社區的情感，是非常有特色且讓人驚豔的課程。

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