嘉市自行車道優化工程　鴿溪寮站至美源驛站三階段施工

▲嘉油鐵馬道完工模擬圖。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉油鐵馬道自美源驛站開始，行經美源里、光路里、獅子里、紅瓦里至水上鄉下寮村鴿溪寮站，全長3,100m，自97年闢建以來已成為市民及旅客朋友晨間及傍晚運動散步的好所在。

▲施工期程說明（圖／嘉義市政府提供）

為串聯並提升嘉義市既有自行車道騎乘品質，完成環市自行車道路網，嘉義市獲內政部營建署補助辦理「提升道路品質計畫(亮點型)」-「嘉義市區自行車道串連與優化及人本環境建構工程」，進行自行車道優化工程，且為避免施工期間影響市民使用習慣，預計於2020年4月15日起至2020年10月29日止，自郊區至市區(由西向東)，分別為鴿溪寮站至紅瓦厝站、紅瓦厝站至新民路站，最後銜接至起點美源驛站，分三段漸進封閉施工，並配合工程進度於分段部分完工驗收後，逐步開放使用。

▲嘉油鐵馬道施工 。（圖／記者翁伊森翻攝）

觀光新聞處表示，工程將嘉油鐵馬道既有混凝土自行車鋪面優化為瀝青鋪面，中央人行步道自1.2米拓寬為2.4米，除可增加步行空間之外，亦可提供更平坦舒適的自行車騎乘環境。

同時籲請民眾，各分段封閉範圍與預定時間請參考施工公告，施工期間造成不便，請市民朋友諒解，行經工區周邊時請注意行車安全。

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