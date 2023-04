印度瓦斯外洩11死　居民呼吸困難「昏迷倒地」急疏散

▲國家災害響應部隊成員穿上保護裝備。(圖/路透)

記者詹雅婷/綜合報導

印度旁遮普邦一間乳製品工廠30日上午發生瓦斯外洩事故,造成至少11人死亡,11人送醫接受治療,外傳有居民在家中暈倒,也有人感到呼吸困難,去買牛奶的人被發現倒在室外昏迷不醒。

綜合NDTV、路透等報導,這起氣體外洩事故發生在盧迪亞納市(Ludhiana),就在30日上午7時30分左右,當局獲報後立即派遣救援小組前往現場。已知有11人死亡,死者為5名女性及6名男性,包括2名分別是10歲及13歲的男孩。

稍早消息指出,外洩來源疑似出自廠內冷卻系統,事發區域附近的居民在家中暈倒,在洩漏點方圓300公尺內,有人出現呼吸困難的情況。當地居民庫馬爾(Anjan Kumar)的家人也過世,他稱,有3具遺體「變成藍色」。

#WATCH | Ludhiana gas leak | "This was a poisonous gas leak...At least eight people have died. Three of the bodies have turned blue...It is poisonous. You won't be able to breathe..," says a local, Anjan Kumar.



A few members of his family died in the gas leak. pic.twitter.com/KIYQMYCanF