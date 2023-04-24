合歡山杜鵑花況不到2成！假日高乘載管制　山路泥濘賞花客小心

▲▼合歡山杜鵑初綻放，但據合歡所員警觀察，今年花開僅往年2成。（圖／新城警分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮新城警分局合歡所員警日前赴合歡山區瞭解花況及人潮，行經小奇萊步道，發現有幾叢高山杜鵑已鮮豔怒開，但相較前年，花況不到2成；員警從關原段一路巡上大禹嶺、小風口、克難關、石門山、松雪樓，發現僅有台14甲線克難關東側山坡、石門山登山口以及松雪樓後方之東峰北側等3處有零星之杜鵑叢。

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由於近日天雨，從小奇萊步道登山口直至0.5K，步道仍算平坦，但從0.5K通往0.7K的花開區，則呈現泥濘且崎嶇狹窄的山徑，遊客行走時務必小心謹慎，放慢速度。

▲由於連日陰雨，使得山路泥濘，合歡所員警提醒賞花遊客小心。

新城警分局表示，今年合歡山杜鵑花季的交通管制措施，自4月8日起至112年6月11日止實施，這段期間的例假日上午6-11點，在台14甲線18k翠峰管制站（西端）及台 14 甲線 41k 大禹嶺與台 8 線110k路口（東端）實施「高乘載管制」，開放搭乘3人以上小客車通行，客運接駁車及乙類大客車不受限制。

新城分局長吳思翰呼籲，請遊客上山前務必要瞭解花季期間的交通管制措施，避免無法上山賞花壞了遊興；也要注意自己身體狀況，以免一次登高海拔而發生高山症現象。