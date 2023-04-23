救護車鳴笛值勤「停車禮讓行人」！北市消防局回應了

記者柯振中／綜合報導

近日有一段行車紀錄器影片在網路上不斷被轉傳，一名騎士22日行經台北萬華的雙園街、萬大路口時，看到有輛救護車正在鳴笛值勤，卻停在路口「禮讓行人」，畫面引起熱烈討論。事後，台北市消防局也回應，救護車開啟警鳴器、紅色閃光燈時，依法具有「優先路權」，而非「絕對路權」，希望民眾遇到時立即禮讓，避免發生危險。

一名男子在「爆料公社」上傳行車紀錄器影片，從畫面當中可以看見，騎士行經萬華區的雙園街、萬大路口停等紅燈時，看見了一輛正在鳴笛、閃紅光的救護車路過，而這時正好又有數名路人打算要過馬路。

▲有騎士在路上目睹救護車停下，結果行人直接走過去的畫面。（圖／翻攝臉書／爆料公社）



不過，救護車經過路口時放慢車速停下來，行人卻趁著這段時間跑過去，讓騎士感到十分不可思議，出言直喊「欸！X！還有禮讓行人的喔」。

畫面引起討論，不少網友傻眼解釋，「太扯啦，行人還過」、「他是在確認路口吧」、「只是想停了看清楚再開，行人都誤會而已」、「消防隊的救護車，路口都會停下來確認路口有無來車」，停下來的動作應該不是在禮讓。

對此，台北市消防局也回應，救護車執勤期間開啟警鳴器、紅色閃光燈，依法具有優先路權，但並非「絕對路權」，民眾若行經斑馬線時遇到救護車行經交叉口、紅燈需闖越停止時，應該立即禮讓通行。

▲台北市消防局呼籲，若民眾在斑馬線遇到鳴笛執勤的救護車，應該禮讓先通行。（圖／翻攝臉書／爆料公社）



台北市消防局說，這項措施是為了兼顧行人、左右兩方來車及救護車三方安全的考量，必要的時候救護車駕駛也會使用廣播器，提醒用路人禮讓。

台北市消防局呼籲，值勤中的救護車在路口停下確認車況時，民眾、駕駛應該禮讓，讓救護車通行更加安全，希望民眾一起維護救護車到院前的行車安全品質，讓醫護人員行得安全、救得安心。