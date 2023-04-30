雞蛋有望降價！進口大舉抵台　蛋商公會：5月可能下修2~3元

▲雞蛋供應趨緩，市場上不再一蛋難求。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊惠琪／台北報導

國內近期雞蛋供應趨緩，台北市蛋商公會今（30日）表示，下周蛋價仍維持產地價45.5元、批發價55元，傳統市場零售散蛋每斤合理價約65元至70元，但隨著進口雞蛋陸續抵台，國產雞蛋出現賣壓，5月蛋價不排除下修，每斤可望降價2至3元。

台北市蛋商公會理事長林天來表示，最近幾周國內蛋價趨於穩定，目前箱蛋1箱約1100~1200元、市場散蛋每斤合理價約65至70元，已與公告盤價接近，黑市亂象不再，但考量禽流感疫情仍未完全結束，下周蛋價仍維持現有價格。

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但林天來進一步指出，5月起進口雞蛋大舉抵台，除了官方農委會下單外，蛋商自行進口也陸續到港，預料造成國內雞蛋賣壓，屆時「雞蛋該掉價就掉價」，會視進口量與國內蛋雞產能恢復情況，不排除5月每斤下修2至3元。

林天來還說，之前雞蛋供應吃緊時，部分蛋農因為有蛋在手，為了賣更好的高價，捨棄原本配合的收蛋蛋商，私下找管道出售，也是導致之前蛋價居高不下的主因，現在蛋價回穩，只好降價求售，因此批發市場已出現一箱800元的雞蛋，跟之前每箱動輒1600元，幾乎掉價剩一半。

不過也有蛋農指出，造成國內蛋價狂飆的元凶是雞蛋通路商和大車，先前用一箱1200至1400元去高價收蛋，甚至不惜簽約挖角收購雞舍，如今回到一箱不含運910元，這些不肖業者不可能虧大錢拋售，只能撐著高價不降，因此近期蛋價仍混亂，每斤可能60至100元都有可能。