李多慧「嘟嘴吹外套」帽子鼓起來了！一票敲碗求買：真的沒見過

記者曾筠淇／綜合報導

李多慧前陣子來台應援，不只吸引大票粉絲一睹風采，同為樂天桃猿的啦啦隊女孩們也相當激動，還求問李多慧瀏海不會亂的祕訣。近日李多慧貼出「上班第一天」的Vlog，其中一幕再度掀起討論，不少網友都敲碗詢問哪裡可以買？

李多慧23日貼出Vlog，影片至今已累計超過130萬次觀看次數。有網友在Dcard上，以「李多慧教會台灣人多少黑科技」為題發文，提到李多慧之前亮出的「定型液」引發討論，但他反倒對Vlog裡面的「吹氣頸枕外套」更感興趣。

從影片可見，坐在椅子上休息的李多慧穿上白色外套後，便從中掏出一個黑色小管子吹氣，帽子也越充越大，變成「頸枕」，頭只要稍微往後靠就能更舒服的休息。原PO看到後表示，這個外套很有意思，既實用又好看，如果價錢可以接受，真的會考慮購買。

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▲李多慧嘟嘴吹氣。（圖／翻攝自YouTube／이다혜）

貼文引發討論，不少網友也留言回應，「外套感覺讚欸」、「我看到那外套也超想買」、「那個坐著睡覺的枕頭很讚」、「外套哪裡買」、「那個外套也太讚！韓國好神奇」、「抱歉我鄉巴佬，外套那個真的沒見過」。不過也有網友表示，「呃...這些我都會」、「外套那個很普通吧？很多影片飛機上的乘客都有那個，是多沒見過世面」。

據了解，網路上確實有些許店家販賣空氣頸枕外套，各家設計略有不同，價格也有高有低，但大多都要幾千元，且多主打對著吹嘴吹氣即可快速充飽。