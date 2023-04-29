快訊／策畫51槍轟當鋪　幕後弘仁會大咖「鯨魚」被聲押禁見

▲竹聯幫弘仁會、天道盟華山會槍擊衝突，幕後主嫌「鯨魚」林京履28日被押解回台。（圖／刑事局國際科）

記者戴上容、趙蔡州／台北報導

竹聯幫弘仁會與天道盟華山會爆發衝突，短短11天內互轟67槍，引發社會高度關注，幕後主使者弘仁會大咖「鯨魚」林京履28日被押解回國，移送新北地檢署複訊。檢方29日晚間複訊後，認為林京履涉犯組織犯罪、詐欺、恐嚇等多項罪嫌，且有逃亡、湮滅證據、串共之虞，向法院聲請羈押禁見。

竹聯幫弘仁會、天道盟華山會近日因為250萬元水房洗錢爆發衝突，進而引爆雙北11天內互轟67槍。弘仁會大咖「鯨魚」林京履在幕後教唆未成年小弟，於20日持衝鋒槍前往華山會在新北土城的當鋪掃射51槍，引發社會高度關注，而林京履則在20日逃往馬來西亞。

警方逮捕槍手後，發現所有證據都指向幕後主使者林京履，趕緊通過刑事局國際科聯繫馬來西亞相關單位，馬國警方隨即「不受歡迎人士」名義，將「鯨魚」和身旁的小弟留置。刑事局國際科科長李泱輯、刑事局四大隊第二隊長劉宗仁等人28日飛往馬國，將2人押解回國。

警方於28日上午展開偵訊，但過程中「鯨魚」避重就輕，否認自己為弘仁會成員，也幾乎不認識遭逮捕的弘仁會幫眾，但警方多方比對、鑑識後已掌握他的具體犯罪事證，訊後依照組織犯罪條例、槍砲彈藥刀械管制條例、少年事件處理法移送新北地檢署複訊。

新北地檢署檢方複訊後，認為林京履涉嫌組織犯罪、詐欺、洗錢、恐嚇等罪嫌，犯罪嫌疑重大，且有事實足認為有逃亡、湮滅證據、勾串共犯或證人之虞，且有反覆實行恐嚇、詐欺犯罪之虞，向法院聲請羈押禁見。