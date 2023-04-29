大甲媽鑾轎頂金光閃閃...全台最強大哥敬獻36兩　驚人價格曝光

▲▼大甲媽回鑾倒數，吸引相當多信眾躦神轎，轎頂上多了一塊金光閃閃的匾額，市值逾3千萬元，最大面36兩由呂崇民敬獻。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

長達9天8夜的大甲鎮瀾宮媽祖遶境活動，29日將駐駕清水朝興宮，眼尖的信眾在鑾轎從嘉義新港奉天宮祝壽大典後發現，鑾轎頂上多了一塊金光閃閃的金匾額，其中最大面重達36兩，重量和往年一樣，都是由全台最強大哥、群園事業機構董事長呂崇民敬獻，不同的是，黃金漲價了，前年是224萬，今年漲至269萬元，整塊匾額上大小不一的金牌以及工資，市值恐超過3千萬元。

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大甲媽遶境進香回鑾北上，29日下午3點多進入清水警分局轄區，受到疫情解封，以及五一勞動節連假因素，即使天氣炎熱，仍湧進相當多信眾，爭相趴在地上躦鑾腳，不少身染重病者，都希望得到媽祖保佑，早日康復。

1名住在台中市北區、患有雷特氏症的王小妹妹，與父母親一起躦神轎，祈求康復；1名38歲陳姓婦人不慎跌倒，在女警協助下坐椅子休息。

清水警分局長周俊銘率員警在沙鹿區向上路六段與沙田路口接駕，周邊佈署警、民力130人維護鑾轎安全，護轎100公尺後，警方將鑾轎交給地方宮廟，順利完成接轎任務。

周俊銘表示，警方除了採取強勢作為，防制暴力衝突事件，沿途還有員警背著LED標語，提醒民眾小心宵小趁機扒竊，還規劃機巡警力分2階段、8名警力次，執行靜城專案，在鑾轎行經沿線巡邏，加強取締騎乘改裝噪音車、未戴安全帽及酒駕、危駕等違法行為。

眼尖信眾可看見鑾轎頂上多了一塊金光閃閃的匾額，匾額上貼滿大小不一的金牌，有20多面，其中最大一面是由群園事業機構董事長呂崇民敬獻，重約36兩，以今天（29日）銀樓黃金賣價計算，1兩74800元，36兩價值269萬元，這還不包括工資，整塊匾額合計市價恐超過3千萬元。

綽號「少年董」的呂崇民，出身台中望族，交友廣闊，跨足房地產和有線電線等數個事業，實力雄厚，被稱為「全台最強大哥」，往年匾額上的最大面金牌，都是呂所敬獻，信奉媽祖之心相當虔誠。